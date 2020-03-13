Covid-19 Salgını Çevrimiçi Oyunlara Rağbeti Artırdı!

Fortnite mevcut durumda en popüler video oyunlarından birisi ve hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden Covid-19 salgını nedeni ile daha da popüler bir hale gelecek gibi gözüküyor.

İnsanlar Video Oyunlarına Yöneldi

İtalya, koronavirüs salgını nedeni ile mağazaları, restoranları ve okulları kapatmaya devam ediyor ve aradan geçen birkaç günlük sürede telekomünikasyon şirketleri veri trafiğinde dikkat çeken bir artışı fark etti. Yapılan tespitler bu artışın Fortnite ve Call of Duty gibi video oyunlarından kaynaklandığını işaret ediyor.

Sabit hat ağımız üzerinde internet trafiğinde yüzde 70 oranında bir artış olduğunu fark ettik ve bunda Fortnite gibi çevrim içi oyunların önemli bir katkısı bulunuyor. - İtalya Telekom İcra Kurulu Başkanı Luigi Gubitosi

Dünyanın her yerinden daha fazla insan uzaktan çalışmaya ve evden çıkmamaya teşvik edildikçe bir süre daha çevrim içi oyunlarda ciddi bir ivme bekleyebiliriz. Bu gibi durumlarda insanların gerçek dünyadan zihinsel bir kaçış amacı ile çevrim içi dünyaya kaymaları pek de şaşırtıcı olmaz.