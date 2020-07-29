DSÖ Açıkladı: Covid-19 Salgını Daha Kötüye Gidecek

Son zamanlardaki verileri göz önüne aldığımızda yeni tip koronavirüs ile mücadelede azalan bir vaka sayısı ile karşılaşıyoruz. Nitekim benzer bir durum çevre ülkeler için de geçerli olsa da dünyanın dört bir yanındaki veriler her geçen gün yeni rekorların kırıldığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada Covid-19 salgını ile ilgili endişe verici bazı detaylara değindi.

Covid-19 Salgını Ne Zaman Bitecek?

Az önce de bahsettiğimiz gibi yeni tip koronavirüsün diğer ülkelerdeki durumunu göz önüne aldığımızda kontrol altında olduğunu söyleyebilmemiz pek mümkün değil. Bazı bölgeler eğriyi düzleştirmeyi başarmış olsa da bazıları nisan ayından bu yana kötüleşen bir duruma sahip ve bazıları ise ikinci dalga ile karşı karşıya.

Ama her ne dersek diyelim, virüsün mevsimsel olmadığını söyleyebiliriz.

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada virüsün tek bir büyük dalga olduğunu, mevsimsel olmadığını vurguladı. Açıklamanın devamında ise önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak grip vakaları ile birlikte tablonun daha da ağırlaşabileceği belirtildi.

"İlk dalgadayız. Bu, bazen aşağı bazen yukarı giden büyük bir dalga olacak. İnsanlar hala mevsimleri düşünüyor. Yeni virüs ise farklı davranıyor. Yani yaz da bir sorundur çünkü bu virüs tüm hava koşullarından hoşlanıyor." - Dünya Sağlık Örgütü'nden Margeret Harris

Harris açıklamasının devamında griple birlikte hastanelerin sağlık kapasitelerinin sıkıntıya düşebileceğini, bu nedenle insanların grip aşısı olması gerektiğini duyurdu. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.