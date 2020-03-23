COVID-19 Salgını ile Mücadele için Robot Geliştirildi

Çin merkezli Fly Dragon şirketi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele için bir robot geliştirdi. Robotun ilaçlama yapan insanlara verilebilecek zararın önüne geçmek ve karantina bölgelerinde uzaktan ilaçlama yapmak amacıyla geliştirildiği belirtildi.

Fly Dragon Havacılık Teknolojileri Kurucu Ortağı Jason Wen yaptığı açıklamada, "İlaçlamalar insanlar tarafından püskürtücülerle yapılıyor ve ilaçlamada kullanılan maddeler güçlü asitler içeriyor. Bu maddelerin ilaçlama yapan kişinin sağlığına zarar verme ihtimali bulunuyor” dedi.

COVID-19 salgını robotu

Wen, "Robotumuz, halka açık alanlarda ilaçlama yapmaya imkân sağlıyor ve tüm sıvı ilaçları püskürtebiliyor. 1 kilometreye kadar uzaktan kontrol edilebilen robot, karantina alanlarına uzaktan etkili müdahale etme imkânı sağlıyor. İnsanla yapılan ilaçlamalarda 5-10 litre arasında ilaç taşınabilirken, salgın karşıtı robot 50 litreye kadar ilacı taşıyabiliyor ve saatte 15 bin metrekare alanı ilaçlayabiliyor” ifadelerini kullandı.

Robotun teknik özelliklerini anlatan Wen, “İnsanla yapılan ilaçlamalarda 1-2 metre mesafeden ilaçlama yapılırken, salgın karşıtı robot 10 metre uzaklıktan ilaçlama yapabiliyor. Saatte 3 km hızla hareket edebilen robot, insanla yapılan ilaçlamalara göre yaklaşık 3 kat etkili sonuç sağlıyor.

İlaçlardaki zararlı maddelerle teması önleyerek yaralanmaların ve olumsuz durumlarında önüne geçen robotumuzun, 80 cm genişliği ve 1 metre yüksekliği bulunuyor. 200 kilogram ağırlığa sahip olan robotun tam şarj kapasitesiyle aralıksız 1,5 saat ilaçlama yapabiliyor” şeklinde konuştu.

“Robotla İlgili Tüm Dünyadan Yoğun Bir İlgi Gördük”

Robotun 5865 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu belirten Wen, “Çin'in Çengdu şehrinde bulunan merkezimizde, yüzlerce inovatif geliştiriciyle ve küresel satış ağımızla hizmet veriyoruz. Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında böyle bir ürünü geliştirerek satışa sunduk.

Çin'de 100 üniteden fazla satış gerçekleştirdik ve satışlarımızı dünyanın her yerine yapma kararı aldık. Bu karar sonrası salgın karşıtı robotla ilgili tüm dünyadan yoğun bir ilgi gördük. Uluslararası müşterilerimizden robotumuzla ilgili çok sayıda bilgi talebi alıyoruz” dedi.