Araştırma: COVID-19 Salgını Ne Zaman Bitecek?

COVID-19 salgını ne zaman bitecek? Bu soru, çok sayıda insan tarafından oldukça uzun bir süredir merak ediliyor. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Tyra Grove Krause, konu ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Krause tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

COVID-19 Salgını Ne Zaman Bitecek Sorusu Yanıtlandı

Çin'in Wuhan ketinde ortaya çıkan ve çok kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını devam ediyor. Dünyanın dört bir noktasında etkisini sürdüren salgının ne zaman biteceği oldukça merak ediliyor.

NTV'deki habere göre Danimarka Devlet Serum Enstitüsünün baş epidemiyologu Tyra Grove Krause, çok sayıda insan tarafından merak edilen konuya ilişkin çok önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen araştırma ile birlikte salgının ne zaman biteceği belli oldu.

Gerçekleştirdiği araştırmaya ilişkin önemli bilgiler paylaşan Krause, Omicron varyantında hastaneye yatış riskinin Delta varyantının yarısı kadar olduğunu açıkladı. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Tyra Grove Krause, bu durumun koronavirüs salgınının iki ay içerisinde sona ermesine yardımcı olabileceğini ifade etti.

Omicron varyantının artan vaka sayısı nedeniyle salgını uzatabileceğine ilişkin korkulara yol açmasına rağmen salgının sonunu getirebileceğini belirten Kruse, yapılan araştırmaya göre Omicron nedeni ile önümüzdeki aya kadar büyük vaka artışının olacağını fakat yükseliş durduğunda eskisinden daha iyi bir konumda olunacağını açıkladı.

Çok yüksek bulaşıcılık oranına sahip olan Omicron varyantının Delta'dan daha hafif göründüğün ve bu sebepten ötürü ciddi belirtiler olmadan daha fazla insanın enfekte olacağının altını çizen Krause, sonuç olarak bunun popülasyonda iyi bir bağışıklık seviyesi sağlayabileceğini belirtti.

Önümüzdeki aylarda yeni tip koronavirüs salgınının sona ermesi için yapılması gereken işlerin olduğunu ifade eden Krause, Omicron'un bu ayın sonunda vakalarda zirve yapacağını söyledi. Bilim insanı, şubat ayında vakaların azabileceğini, bu nedenle sağlık sisteminin üzerindeki baskının azalacağını fakat bunun için çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Devlet Serum Enstitüsünün baş epidemiyologu Tyra Grove Krause, insanların hijyen, sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanması gerektiğini ifade etti. Aarhus Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı başhekimi Prof. Dr. Lars Ostergaard, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, salgının sonunun göründüğünü söylemişti.