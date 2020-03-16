Covid-19 Salgını Yüz Binlerce Kişi Esir Aldı! İşte Son Durum

Covid-19 salgını hızla yayılmaya devam ediyor ve mevcut durumda yüz binlerce kişiyi etkisi altına almış durumda. Peki virüste son durum ne? İşte detaylar.

Covid-19 Son Durum!

16 Mart 2020 itibarıyla Covid-19 salgınından etkilenen mevcut vaka sayısı 171,000 kişi civarında. Salgından dolayı 6,526 kişi hayatını kaybetmişken 77,791 kişi ise başarıyla tedavi edildi. Aktif durumda 86,788 kişi vakadan etkileniyor. Bunların arasında 80,861 kişi hafif, 5,927 kişi ise ciddi veya kritik durumda.

Aktif vakalar arasında kıyaslama yaptığımızda İtalya (20,603) başta gelirken Çin (9,901), İran (8,624), İspanya (7,177) ve Güney Kore (7,024) onu takip ediyor.

Hastalığın en hızlı yayıldığı yerlerde ise (16 Mart için günlük bazda) Almanya (+402) başta gelirken onu Belçika (+172), Avusturya (+158), Malezya (+125) ve ABD (+122) takip ediyor.

Türkiye'de mevcut durumda 18 kişi vakadan aktif bir şekilde etkileniyor. Bu kişiler arasında etkilenenlerin durumlarının hafif olduğu bilinmekte. Türkiye'deki vaka sayısı dün itibarıyla 12 kişi artarak altıdan on sekize yükseldi.