Covid-19 Takip Merkezleri Açılıyor: Sağlık Bakanlığı Açıkladı

Covid-19 takip merkezleri açılmaya başlanıyor. Covid-19 takip merkezleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Covid-19 takip merkezleri nerelerde var? İşte Covid-19 takip merkezleri ile ilgili bilmeniz gereknler.

Covid-19 Takip Merkezleri Nedir? Sağlık Bakanlığı Açıkladı

NTV'nin haberine göre, Ankara ve Eskişehir'de pilot olarak Covid-19 takip merkezleri açıldı. Takip merkezlerinin kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesinde açılması daha sonra ise ülke geneline yaygınlaşması hedeflenenler arasında yer alıyor.

Merkezlerde Covid-19 geçirmiş hastaların, varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az iki yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek. Merkezler tamamen gönüllülük esasına göre, davet usulüyle çalıştığı aktarılıyor.

Koronavirüsü atlatmış olan kişilerin aranarak merkezlere davet ediliği ve herhangi bir ücret talep edilmediği açıklanan bilgiler arasında bulunmakta.

Covid-19 takip merkezleri şu anda bu hastanelerde bulunuyor:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi

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