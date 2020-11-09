COVID-19 Tanı Kitlerinde Yeni Dönem: Mustafa Varank Duyurdu

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs ciddi kayıplara yol açtı. Koronavirüsü tespit etmek için kullanılan PCR testleri hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Koronavirüs Testleri Daha Güvenli Olacak: Referans Malzeme Üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bir kez daha kötü komşu ev sahibi yaptı! COVID-19 PCR testlerinde kullanılan referans malzemelerini muadil enstitülerden ithal etmek istedik. Sudan bahanelerle karşılaşınca TÜBİTAK UME, daha inovatif formda yerli ve milli malzemelerimizi 3 ayda üretti." cümlelerine yer verdi.

Varank tarafından yayınlanan videoda TÜBİTAK UME tarafından RNA tabanlı referans malzemeler üretildiği bilgisi paylaşıldı. Hemen aşağıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından paylaşılan videoya göz atabilirsiniz.

Bir kez daha kötü komşu ev sahibi yaptı!



COVID-19 PCR testlerinde kullanılan referans malzemelerini muadil enstitülerden ithal etmek istedik.



Sudan bahanelerle karşılaşınca TÜBİTAK UME, daha inovatif formda yerli ve milli malzemelerimizi 3 ayda üretti.#MilliTeknolojiHamlesi🇹🇷 pic.twitter.com/Ixo4yCHalg — Mustafa Varank (@varank) November 9, 2020

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Ülkemizde Son Durum

8 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 395.255 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10.887'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 2.740 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 338.239 olarak açıklandı.