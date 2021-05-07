Covid-19 Tedavisinde Kullanılan İlaca İnceleme Başlatıldı

Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaca inceleme başlatıldı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan son açıklamaya göre, araştırma amacıyla üretilmiş bir ilaçta ön değerlendirme testlerine start verildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yeni tip Koronavirüs tedavisi içi geliştirilen "Sotrovimab" isimli için ön inceleme başlattığını duyurdu. GlaxoSmithKline ve Vir Biotechnology şirketinin ortak ürünü olan bu ilaç, oksijen takviyesi gerektirmeyen hastalarda kullanılıyordu.

Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaç için ön inceleme

EMA, klinik deneylerden elde edilen kanıtlar da dahil olmak üzere sotrovimab ile ilgili tüm verileri değerlendirecek. Resmi bir pazarlama başvurusunu desteklemek için yeterli kanıt elde edilene kadar incelemenin devam edeceği de ifade edildi.

EMA ilacın etkinlik, güvenlik ve kalite için olağan standartlara uygunluğunu test edecek. Genel gözden geçirmenin süresi henüz tahmin edilemese de, sıralı gözden geçirme sayesinde normal bir değerlendirmeden daha kısa süreceği aktarıldı.

Verilerin gözden geçirilmesi, EMA Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP) tarafından yapılıyor. Hastanede yatma riski olan 583 yetişkinden alınan verilere dayanan ara analiz sonuçları, hastaneye yatışlarda veya ölümlerde %85 oranında azalma olduğunu göstermişti.

Daha önce sotrovimab için acil kullanım başvurusu ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) gönderilmişti. Ancak dünyanın hiçbir yerinde pazarlama izni almayı başarmış değil.

Sotrovimab, araştırma amaçlı üretilmiş bir SARS-CoV-2 monoklonal antikoru. Klinik öncesi veriler, hem sağlıklı hücrelere viral girişi engelleme hem de enfekte olmuş hücreleri temizleme potansiyeline sahip olduğunu göstedi.

Antikor, virüsün mutasyon hızını düşürmede de etkili olduğunu kanıtladı. Sotrovimab, SARS-CoV-2'den etkilenen hava yolu dokularını temizlemek ve akciğerlerde yüksek konsantrasyon elde etmek üzere üretildi.

DSÖ'den kritik acil kullanım onayı

Ayrıca geçtiğimiz günlerde DSÖ, Moderna COVID-19 aşısını (mRNA 1273) acil kullanım için listeledi. ABD merkezli biyoteknoloji ve ilaç firması Moderna tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı, DSÖ'nün Stratejik Aşı Uzmanlar Grubu (SAGE) tarafından incelendi.

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 18 Aralık 2020 tarihinde Moderna tarafından üretilen aşıya kullanım onayı vermişti. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ise 6 Ocak 2021 tarihinde Avrupa Birliği'nin tamamında geçerli pazarlama izni vermişti.

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