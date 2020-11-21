DSÖ Açıkladı: COVID-19 Testi Pozitif Çıkanlar Tekrar Hastalığa Yakalanıyor mu?

COVID-19 testi pozitif çıkanlar tekrar hastalığa yakalanıyor mu? Dünya Sağlık Örgütünün yeni tip koronavirüse karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ve Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

COVID-19 Testi Pozitif Çıkanlar Bağışıklık Kazanıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre merkezinde kuruluşun salgın uzmanları ile video konferans düzenledi. Düzenlenen video konferansta yeni tip koronavirüse karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ve Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, insanların yeni tip koronavirüs ile ilgili en çok merak ettiği “COVID-19 testi pozitif çıkanlar tekrar hastalığa yakalanır mı?” sorusunu yanıtladı.

Koronavirüs testi pozitif çıkanların bağışıklık kazanıp kazanmadığı ile ilgili İngiltere’de sağlık çalışanları üzerinde bir araştırma yapıldı. COVID-19 testi pozitif olan hastaların en az 6 ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasıklarının oldukça düşük olduğu ortaya çıktı.

Ryan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu potansiyel olarak önemli bir haber. Muhtemel koruma olduğunu bildiğimiz süreyi uzatıyor. Umarım bu süre daha da uzar. Bunun bir sınırı olabileceğini biliyoruz. Aynı zamanda aşı açısından da bize umut veriyor. Aşıya da benzer bağışıklık tepkileri görmeye başlarsak, daha uzun süreli koruma ümit edebiliriz" dedi.

Söz konusu araştırma sonucundan memnuniyet duyduğunu ifade eden Kerkhove, "Bu, çok iyi ve umut verici bir haber ve diğer çalışmaların da sonuçlarını da doğrulayan çok iyi bir haber. Şimdi bu antikor tepkisinin (yanıtının) kalıcı olduğunu ve aylarca sürdüğünü görüyoruz. Bu bireyleri daha uzun bir süre takip etmemiz gerekiyor, böylece bu antikorların ne kadar süre dayanacağını belirleyebiliriz. Ama bu iyi haber” şeklinde konuştu.

Yeni tip koronavirüse karşı gerçekleştirilen aşı çalışmalarına dair güzel haberler geldiğini belirten Dr. Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, "Bu da bize salgını sona erdirme umudu veriyor. Bu zaman zarfında yayılım zincirlerini kırmak ve hayat kurtarmak için sahip olduğumuz mevcut araçları kullanmaya devam etmeliyiz" ifadesine yer verdi. Dr. Ghebreyesus, dünya genelinde son dört haftada salgının ilk altı ayından çok daha fazla vaka bildirildiğini söyledi.