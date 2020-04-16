Covid-19 Tedbirlerini İçeren Torba Yasa Meclisten Geçti!

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararları içeren torba yasa geçtiğimiz saatlerde meclisten geçti. Peki torba yasa hangi maddeleri içeriyor?

Torba Yasa Hangi Maddeleri İçeriyor?

Covid-19 kapsamında alınan önlemler ve kararlar geçtiğimiz saatlerde daha geniş bir yapıya büründü. TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek yasalaşan düzenleme işten çıkartmalardan borçlara, ödeneklerden faturalara kadar bazı önemli maddeleri beraberinde getiriyor.

- Buna göre düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işten çıkartmalar üç ay için yasaklandı. İşverenler bu süreçte çalışanı kısmen ya da tamamen ücretsiz izne çıkartabilme hakkına sahip. Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılan çalışanlara aylık 1,177 TL nakit desteği sağlanacak. Cumhurbaşkanı, bu maddenin süresini uzatabilme hakkına sahip.

- Buna ek olarak konutların ve faaliyeti duran iş yerlerinin su faturası borçları herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulaması olmadan üç ay süre ile ertelenebilecek. Faturalar, ertelenen süre kadar eşit taksitler halinde tahsil edilecek.

- Sermaye şirketleri 30 Eylül 2020 tarihine kadar net dönem karının azami yüzde 25 oranındaki kısmını dağıtabilecek. Buna ek olarak şirketlerin pek çok vergi istisnası, sorumluluğu ve yükümlülüğü de ertelenecek.

Düzenlemenin taslak halinde sosyal medya platformlarına yönelik sıkı denetleme ve bilgilerin ülkemiz sınırlarında tutulmasının zorunluluğuna yönelik bazı maddeler de yer alıyor ve buna uymayan platformlara yüzde 95 oranında erişim engeli getirilmesi öngörülüyordu. Yasa haline gelen düzenlemede ise bu maddelere yer verilmedi.