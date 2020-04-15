Covid-19 Türkiye Ekonomisinin Yüzde 38 Daralmasına Sebep Olabilir!

Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı tarafından yayınlanan 'Covid-19 Salgını Bir Değil Birkaç Çeyrek Sürerse Ne Olur?' isimli rapor bazı endişe verici gerçekleri ortaya koydu.

Ekonomi Ciddi Oranda Küçülebilir

Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı tarafından yayınlanan rapor Prof. Fatih Özatay ve Prof. Güven Sak tarafından hazırlandı. Söz konusu raporda Covid-19 salgınının uzun bir sürece yayılması durumunda ülkemizin ekonomisine ne gibi zararlar verebileceği araştırıldı.

Bu rapora göre salgın eğer altı ay sürerse ekonomi yüzde 20, salgın eğer bir yıl sürerse ekonomi yüzde 38 oranında daralacak. Bu süreçte başta turizm olmak üzere eğlence, kültür ve lokanta harcamalarında yüzde 90 düşüş bekleniyor.

Yine çalışma dahilinde ihracatta yüzde 42, ithalatta ise yüzde 39 düzeyinde bir düşüşün yaşanması muhtemel görünüyor.

Covid-19 kaynaklı resesyon yalnızca ülkemize özgü bir durum değil. Özellikle sosyal uzaklaşma kuralları nedeni ile evde kalan milyonlarca kişinin aktivitelerini sona erdirmesi, bu süreçte üretimin kısılması gibi sebepler hemen her ülkenin bu tip durumlarla karşılaşma riski olduğunu gösteriyor.

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