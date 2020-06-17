Bilim Kurulu Üyesinden Covid-19 Uyarısı: Alarm Zili Çalıyor

Son zamanlarda alınan normalleşme kararları ile birlikte yeni tip koronavirüs ile ilişkili vaka sayılarında bir artış ile karşılaştık. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer yaptığı açıklamada bu durumun beklenen seviyede olmadığını ve bazı tersliklerin olduğunu belirtti. Prof. Dr. Hasan Tezer açıklamasının devamında vatandaşlara Covid-19 uyarısı yaptı. İşte merak edilen detaylar!

Covid-19 Uyarısı Nelere Dikkat Çekiyor?

1 Haziran tarihinden bu yana devam eden süreç hakkındaki gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Hasan Tezer, normalleşmelerin hemen her ülkede dalgalanmalara sebep olduğunu söyledi. Tezer, bu süreçte maske takmanın, mesafeye dikkat etmenin ve hijyen kurallarına uymanın kritik seviyede önem taşıdığını vurguladı.

"Normalleşme süreci işlerin bittiği, artık koronavirüsün ülkemizde olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece vaka sayılarının azaldığını, daha kontrol edilebilir bir düzeye geldiğini ve artık kontrollü bir normal hayata geçiş anlamına geldiğini söylemektedir. Tüm dünyada salgın devam ediyor. Ama temas arttıkça, maske takmadıkça, 1,5 metreden daha fazla yaklaştıkça, uzun süre sohbet ettikçe, özellikle 15 dakikanın üzerindeki sohbetlerde kalabalık yerlerde bulaş da kaçınılmaz. Ama bizim için ciddi bir uyarı bu, önlemlere dikkat etmezseniz vaka sayıları daha da artabilir. Vaka sayılarınızda 5 gün üst üste artış görürseniz aslında bu işlerin bir yerde ters gittiği anlamına gelir. Bizim için bir alarm diye düşünün, 1500´lü rakamlar, kurallardan uzaklaşıyorsunuz anlamına gelen bir rakam. Bu, ‘alarm, zil çalıyor, dikkat edin, bakın daha fazla kurallara uymazsanız rakamlar artabilir’ demek."

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