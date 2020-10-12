Covid-19'un Yaşam Süresi Belli Oldu!

Laboratuvar ortamında yapılan yeni bir araştırmada SARS-CoV-2 ile ilgili önemli verilere imza atıldı. Avustralya'da yapılan araştırmaya göre Covid-19'un yaşam süresi sanılandan ya da daha öncesinde hesaplananlardan çok daha uzun olabilir. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Covid-19'un Yaşam Süresi Ne Kadar?

Avustralya Ulusal Bilim Kurumu tarafından yapılan araştırmaya göre SARS-CoV-2 laboratuvar şartlarında (20 derecelik karanlık bir ortam) kağıt para, akıllı telefon ekranı ya da plastik nesneler üzerinde yaklaşık yirmi sekiz güne kadar hayatta kalabiliyor. Gribe neden olan virüsün aynı ortamda on yedi güne kadar hayatta kalabildiğini göz önüne alırsak, yeni virüs çok daha güçlü gibi gözüküyor.

Öte taraftan uzmanlar bu verilerin çok sağlıklı olmadığını ve toplumda gereksiz bir endişenin yaratıldığını öne sürüyor. Virology Journal'da yayımlanan bir araştırmada virüsün kırk derecelik bir sıcakta yirmi dört saat içinde hayatını kaybettiği gözlemlenmişti. Yani virüs, sıcaklık artıkça daha güçsüz hale geliyor.

Bu nedenle gündelik ortamlarda virüsün yaşam süresinin çok daha kısa olduğunu söyleyebiliriz ancak bu enfekte olmanızın önüne geçmiyor. Yani gündelik yaşantımız süresince kişisel hijyene dikkat etmek, sosyal mesafe kurallarına uymak ve özellikle maske takmak çok önemli koruyucu adımlar olacaktır.

Tabii tüm bunların hepsi bir aşı geliştirilene ya da sürü bağışıklığı kazanılana kadar geçerli.

Bir Aşı Nasıl Geliştirilir?

Aşılar bir virüs ya da bakteriyi vücuda zararsız bir şekilde enjekte eder. Bu sayede vücudun savunma hücreleri bu virüs ya da bakteriyi bir işgalci olarak tanımlar ve onunla nasıl savaşacağını öğrenmiş olur. Olur da virüs vücutla gerçekten enfekte olursa, onunla nasıl savaşacağını zaten biliyordur.

On yıllardır kullanılan aşılama yöntemi, orijinal virüsü kullanarak yapılıyor. Virüsün temel olarak genetik kodlarının çözülmesi ile birlikte ağır semptomlar geliştirmeyecek hafif bir kısmı vücuda enjekte edilecek ve vücudun bu virüsü tanıması sağlanacak.