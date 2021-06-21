Covid-19'un Yeni Yan Etkileri Açığa Çıktı!
Başlangıçta ateş, nefes darlığı ve öksürük gibi çeşitli semptomlarla anılan Covid-19'un yeni yan etkileri açığa çıktı. Peki araştırma bizlere neler sunuyor?
Bir yılı aşkın süredir hayatımızın merkezinde yer alan Covid-19, o zamandan bu yana kapsamlı araştırmalara konuk oluyor. Başlangıçta ateş, nefes darlığı ve öksürük gibi çeşitli semptomlarla anılan Covid-19'un yeni yan etkileri açığa çıktı. Peki araştırmanın detayları bizlere neler sunuyor?
Covid-19'un Yeni Yan Etkileri: Gri Madde ve Doku Kaybı
Birleşik Krallık sınırlarında yapılan araştırmada, UK Biobank merkezli veriler temel alındı. 782 gönüllünün katıldığı deneyde, hastalıkla enfekte olan kişilerin hastalık öncesi ve hastalık sonrası beyin tomografileri karşılaştırıldı. Bu kapsamda Covid-19 ile enfekte olan bazı kişilerin, hastalık sürecinden sonra beyinlerinde gri madde kaybı ve doku kaybı oluştuğu gözlemlendi.
Çalışmanın dikkat çeken detayı ise, süreci hafif atlatan kişilerin dahi beyinlerinde sorun yaşanabileceği oldu. Yani hastalığın hafif, orta ya da şiddetli geçirilip geçirilmediği fark edilmeksizin, beyinde çeşitli hasarların oluşabileceği gözlemlendi. Tabii ki bu risk, şiddet ile aynı doğrultuda seyrediyor.
Bildiğiniz üzere Covid-19, tat ve doku kaybı ile de karakterize bir hastalık. Buna karşın bazı hastalar, hastalıktan sonra dahi tat ve koku kaybı yaşamaya devam edebiliyor. Ayrıca araştırmada değinilen gri madde kaybı da, uzun vadede bunama ile ilgili riskleri artırabiliyor.
Sık Görülen Covid-19 Belirtileri Neler?
- Ateş
- Nefes darlığı
- Öksürük
- Baş ağrısı
- Kas ve eklem ağrısı
- Boğaz ağrısı
- İshal
- Tat ve koku kaybı
Uğur Şahin Covid-19 Ne Zaman Biter Sorusunu Yanıtladı
Uğur Şahin Covid-19 ne zaman biter sorusunu yanıtladı. BioNTech şirketinin CEO'su olan Uğur Şahin, Wall Street Journal'ın sanal zirvesine katıldı.
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