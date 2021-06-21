Bir yılı aşkın süredir hayatımızın merkezinde yer alan Covid-19, o zamandan bu yana kapsamlı araştırmalara konuk oluyor. Başlangıçta ateş, nefes darlığı ve öksürük gibi çeşitli semptomlarla anılan Covid-19'un yeni yan etkileri açığa çıktı. Peki araştırmanın detayları bizlere neler sunuyor?

Covid-19'un Yeni Yan Etkileri: Gri Madde ve Doku Kaybı

Birleşik Krallık sınırlarında yapılan araştırmada, UK Biobank merkezli veriler temel alındı. 782 gönüllünün katıldığı deneyde, hastalıkla enfekte olan kişilerin hastalık öncesi ve hastalık sonrası beyin tomografileri karşılaştırıldı. Bu kapsamda Covid-19 ile enfekte olan bazı kişilerin, hastalık sürecinden sonra beyinlerinde gri madde kaybı ve doku kaybı oluştuğu gözlemlendi.

Çalışmanın dikkat çeken detayı ise, süreci hafif atlatan kişilerin dahi beyinlerinde sorun yaşanabileceği oldu. Yani hastalığın hafif, orta ya da şiddetli geçirilip geçirilmediği fark edilmeksizin, beyinde çeşitli hasarların oluşabileceği gözlemlendi. Tabii ki bu risk, şiddet ile aynı doğrultuda seyrediyor.

Bildiğiniz üzere Covid-19, tat ve doku kaybı ile de karakterize bir hastalık. Buna karşın bazı hastalar, hastalıktan sonra dahi tat ve koku kaybı yaşamaya devam edebiliyor. Ayrıca araştırmada değinilen gri madde kaybı da, uzun vadede bunama ile ilgili riskleri artırabiliyor.

Sık Görülen Covid-19 Belirtileri Neler?

Ateş

Nefes darlığı

Öksürük

Baş ağrısı

Kas ve eklem ağrısı

Boğaz ağrısı

İshal

Tat ve koku kaybı

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