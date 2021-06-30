COVID-19'un Yeni Belirtisi Ortaya Çıktı!

Salgının yeni üssü olarak nitelendirilen Hindistan'da COVID-19'un yeni belirtisi gün yüzüne çıktı. Peki, koronavirüsün ortaya çıkan yeni semptomu neler? Hindistan'ın Delhi şehrinde ortaya çıkan yeni belirti ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

COVID-19'un Yeni Belirtisi Nedir?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken yeni bir semptom ortaya çıktı. NTV'deki habere göre COVID-19 salgınının yeni üssü olarak nitelendirilen Hindistan'da bazı hastalarda yeni belirti gün yüzüne çıktı.

Hindistan'ın Delhi kentinde yer alan bir hastane tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan hastalarda Sitomegalovirüs olarak isimlendirilen bir virüs ile ilişkili rektal kanama vakası görüldüğü duyuruldu.

Hastanede görevli sağlık yetkilileri, söz konusu hastalardan bir tanesinin ağır kanama ve şiddetli koronavirüs sonrası meydana gelen göğüs hastalığı nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı. Dr. Anil Arora, konu ile iligli oldukça önemli bir açıklama yaptı.

Dr. Arora, hastaların ilk koronavirüs teşhisinden yaklaşık olarak 20 ile 30 gün sonra karın ağrısı ve dışkıda kanama gibi semptomlar nedeni ile hastaneye başvurduğunu ifade etti. Sitomegalovirüsün vücutta asemptomatik bir biçimde var olduğunu belirten Dr. Arora, bir kişinin bağışıklığı tehlikeye girdiğinde semptomların gün yüzüne çıktığını açıkladı.

Bilim İnsanları Koronavirüsü Tespit Eden Maske Geliştirdi

Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile Harvard Üniversitesinde görevli araştırmacılar, koronavirüsü tespit eden maske geliştirmeyi başardı. Maskeye yerleştirilen Sherlock isimli sensör, kullanıcının nefesindeki viral partikülleri tespit edebiliyor.

Kullanıcının testi aktif hale getirmesi için maskede yer alan butona basması gerekiyor. Maske, 90 dakika içerisinde sonuç verebiliyor. Sonuçların yalnızca maskenin içerisinden göründüğü belirtildi. Araştırma ekibi, yeni test yöntemini sağlık çalışanlarının laboratuvar önlüklerine de entegre etmeye çalışıyor.

MIT'de profesör olan James Collins, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Prof. Collins, yaptığı açıklamada, bu teknoloji ile birlikte acil müdahale ekipleri, askeri personel ve sağlık personeli için yeni nesil giyilebilir biyosensörleri aktif hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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