Covid 40 Defa Mutasyon Geçirdi: Hastayı Spor Salonu Gibi Kullandı

Rusya'da yürütülen bir çalışmaya göre Covid 40 defa mutasyon geçirdi ve daha fit olmak adına hastanın vücudunu spor salonu gibi kullandı. Yaklaşık 11 ay boyunca Covid-19'la uğraşan Rus kadın, hiç bulaş olmadan üst üste 40 mutasyonu da yaşadı.

Bilim adamları, dünyanın en uzun Covid hastasının yaklaşık 11 ay boyunca virüse sahip olduğunu, bu süre zarfında 40 kez mutasyona uğradığını ve daha fit olmak için hastayı bir "spor salonu" olarak kullandığını keşfetti.

Covid-19 sadece 11 ayda 40 defa mutasyon geçirdi

"Hasta S" olarak bilinen Rus kadın, geçen yıl Nisan ayında Covid'e yakalandığında aynı zamanda kanser hastasıydı ve enfeksiyonu sırasında iki ciddi hastalık nöbeti geçiriyordu. Sonunda Mart ayında testi negatif çıktı, ancak bu süre zarfında doktorlar virüsün vücudunun içinde nasıl değiştiğini görmek istedi: Covid 11 ayda 40 kez mutasyon geçirdi.

Moskova'daki Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsünden bilim insanları tarafından yürütülen çalışma, hastanın virüs için spor salonu görevi gördüğünü dile getirdi.

Prof. Georgii Bazykin, "Sars-Cov-2'nin son zamanlarda yaygın olarak yayılan varyantlarını göz önünde bulundurduk. Böyle bir varyant ortaya çıktığında, bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde evrimleşirken olduğu gibi, genellikle birden fazla mutasyonu hızla gösterir" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu mutasyon, insanlara daha iyi bulaşmak için gereken özellikleri kazandığı için bizi bir tür spor salonu önermesine yöneltti. İncelediğimiz virüs muhtemelen spor salonundan hiç çıkmamış olsa da bulgularımız spor salonu ekipmanlarının düşündüğümüzden daha çeşitli olduğunu ima ediyor."

Virüs, hücrelere girmek için kullanılan spike proteini değişiklikleri de dahil olmak üzere daha iyi hayatta kalmak ve daha hızlı üremek için mutasyona uğradı. Ayrıca hastada antikor bulunamayacak kadar bağışıklık sistemi baskılanmış olmasına rağmen, yüzey proteinlerini antikorlardan kaçacakmış gibi değiştirdi.

Makalenin ortak yazarı Evgeniia Alekseeva, "Bu şaşırtıcıydı. Virüs neden olmayan bir şeyden saklansın ki, neden antikorların göremeyeceği kısımlarını kamufle edsin ki?" dedi.

Bilim adamları, virüsün bağışıklık sisteminin ikinci bir parçası olan T hücrelerinden kaçmak için evrimleşmiş olabileceğini düşünüyor. Mutasyona uğramış virüsün ileriye dönük bir bulaşı olmamasına rağmen, araştırmacılar diğer varyantların benzer şekillerde ortaya çıkabileceğini söyledi.