Covid ile Grip Birleşip İkizdemi Oluşabilir: Uzmanlar Uyarıyor

Tüm dünya genelinde hastaneler ciddi COVID-19 vakalarıyla dolmaya devam ederken, grip mevsimi bu yıl özellikle uğursuz bir tehdit oluşturucak gibi duruyor. Uzman doktorlar Covid-19 ile grip ikizdemi doğurabilir diyor.

Uzmanlar, önümüzdeki kış COVID-19 ve gribin "ikizdemi" olarak adlandırdıkları şeyi görebileceğimiz konusunda uyarıyor.

Her yıl milyonlarca çocuk gripten hastalanıyor ve on binlercesi solunum sinsityal virüsü veya RSV ile hastaneye kaldırılıyor. Amerikan Pediatri Akademisi konferansında sunulan araştırma, maske takmak ve sosyal mesafe gibi pandemik önlemlerin geçen sezon grip ve diğer yaygın solunum yolu virüslerinin yayılmasını durdurmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr. William Schaffner, "Bunların her biri birlikte alındığında mükemmel olmasa da, hastalıkları önlemede gerçekten etkililer" dedi.

Çalışma, Ohio'daki Akron Çocuk Hastanesinde Ekim 2020'den pandemi önlemlerinin uygulandığı Nisan 2021'e kadar gerçekleştirildi. Araştırmacılar sadece iki grip vakası ve hiçbir RSV vakası bulamadı. Mart ortasında kısıtlamalar gevşediğinde, viral enfeksiyonlar geri döndü.

Dr. Schaffner, "Yaz aylarında kış solunum virüslerinin yayılmasını görmeyi beklemiyorduk. Sadece size gerçekten çok bulaşıcı olan bu virüslerin biz açıldıkça, bir araya gelip maskelerimizi çıkardıkça bizden faydalanacağını gösteriyor." dedi.

Covid-19 ile grip ikizdemi yaratır mı?

CDC, nadir istisnalar dışında 6 aylık ve daha büyük yaştaki herkesin grip aşısı olmasını önermekte.

Örneğin 3 yaşındaki Alexander Noecker isimli bebek prematüre doğduğu için her kış yapılabilecek tüm önlemleri alıyor.

Bebeğin annesi Rebecca Noecker, "Doktorlar çok açıktı: Korunması gerekiyordu çünkü RSV veya grip kaparsa hastaneye yatma olasılığı yüksekti" dedi ve COVID-19 salgını yeni endişeler yarattı.

Noecker, "Tüm halk sağlığı tavsiyelerine uyuyoruz. Gittiğimiz her yerde maske takıyoruz. Eve geldiğimizde ellerimizi yıkıyoruz ve genellikle iyi yemek yiyip uyuduğumuzdan emin oluyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD genelinde aşılama oranlarında, sosyal mesafe tavsiyelerine uyulmasında ve maske takmada çok fazla değişkenlik var. Bu nedenle tıpkı COVID-19 enfeksiyon modellerinde olduğu gibi, grip mevsiminin de ülkeden ülkeye önemli farklılıklar yaşaması muhtemel.

Tüm bu veriler, influenzaya karşı aşılamanın her yıl önemli olmasına rağmen, influenza vakalarındaki artışı ve hastanelerin bunalmasını önlemek için bu yıl son derece önemli olduğunu göstermekte.