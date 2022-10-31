Stok Sorunu Yaşanabilir: COVID Nedeniyle iPhone Üretimleri %30 Düşüyor

Foxconn'un büyük bir iPhone fabrikasındaki COVID-19 salgını, üretimi %30'a kadar etkileyebilir ancak montaj ortağı, üretimi sürdürmek için diğer tesisleri kullanmaya çalışıyor.

Çin'in Henan eyaletindeki Zhengzhou fabrikası, Ekim ayında Foxconn'un iPhone montajı için en büyük bölgesinde üretimi tehdit eden bir koronavirüs salgını tarafından vuruldu. Foxconn yaratılan açığı azaltmaya çalışıyor olsa da küresel çapta iPhone'a ulaşım bu durumdan etkilenebilir.

Konuya aşina bir kişi Pazartesi günü Reuters'e, üretimin azalmasının etkisinin arzı %30'a kadar azaltabileceğini söyledi. Kaynaklar, Foxconn'un üretimdeki düşüşe geçici bir çözüm bulmak için Shenzhen kentindeki faaliyeti artırdığını söylüyor.

Rapor Pazar günü, salgının Foxconn'u üretimde mevsimsel bir düşüşü ertelemeye zorladığını söyleyen analist Ming-Chi Kuo'nun tweet'leriyle de bağlantılı.

Foxconn, Çalışanlarını Fabrikalara Hapsetti

Tesis ayrıca hızlı ve aniden kapalı döngü üretimini benimsedi ve dış dünyayla teması en aza indirmek için işçilerini fabrikada tuttu.

Fabrikadaki virüsün yayılmasını en aza indirmeye yönelik girişimler arasında kantinlerde yemek yeme yasağı ve bunun yerine işçilerin yurtlarda yemek yemeye zorlanması gibi tedbirler yer alıyor. Tedbirler, işçileri sosyal medyada açıklama yapmaya yöneltti ve çok sayıda işçinin fabrikadan kaçtığı iddia ediliyor.

Dünyadaki iPhone'ların %70'inin üreticisi olan fabrika, iPhone üretiminin çoğunluğunu üstleniyor ve bu tür sorunlar, hem Foxconn hem de Apple için büyük bir sorun hâline geliyor. Dönem ayrıca yıl sonu tatil satışları nedeniyle geleneksel olarak yoğun bir dönem, bu nedenle üretimdeki herhangi bir düşüşün genel olarak büyük bir etkisi olabilir.