Crackdown 3’ün Gösterişli Çıkış Fragmanı Yayınlandı!

Crackdown 3’ün aslında aylar öncesinden piyasaya sürülmesi gerekiyordu. Ancak heyecanla beklenen oyunun daha da iyi duruma getirilmesi için çıkışı 15 Şubat 2019’a ertelenmişti. Neyse ki bu çıkış tarihi artık kesinleşmiş gibi görünüyor çünkü oyun şimdilerde Xbox Store üzerinde dijital ön siparişlere açılmış durumda. Oyunu 59.99 Dolar’a (yaklaşık 313 TL) satın alabilir ya da Xbox Game Pass ile aylık 9.99 Dolar (yaklaşık 52 TL) ödeyerek oyuna sahip olabilirsiniz.

Microsoft, Salı günü düzenlenen Inside Xbox Etkinliği'nde Crackdown 3’ün çıkış fragmanını ve açılış sinematiğini gösterdi. Etkinlikte, oyundaki şaşırtıcı karakter çeşitliliğini ve hikayedeki bazı bölümleri ilk kez görmüş olduk.

Crackdown 3’ün Campaign (tek kişilik senaryo) ve Multiplayer (çok oyunculu) seçenekleriyle geleceğini belirtelim. Multiplayer seçeneğinde üç farklı harita ve iki farklı mod bulunacak. Ancak önümüzdeki dönemlerde Multiplayer’a daha fazla harita ekleneceği tahmin ediliyor.

Kreatif Direktör Joseph Staten, GamesBeat ile Crackdown 3 hakkında konuştu. Oyundaki Campaign (tek kişilik senaryo) kısmının nasıl tasarlandığı sorulduğunda Staten, "Bu, oynanışı 15 saatten fazla süren gerçekten harika bir tek kişilik senaryo. Eğer insanların dişlerini dökmek istiyorsanız, rekabetçi olun, çünkü tam olarak sizin için bu modu sunuyoruz. Elbette gerçekten de birilerinin dişlerini dökmekten bahsetmiyorum, ne demek istediğimi biliyorsunuz." diye konuştu.

Aslında Assassin's Creed Odyssey gibi oyunlardaki oynanış süreleriyle karşılaştırıldığında, Crackdown 3’ün 15 saatlik tek kişilik senaryosu çok da uzun sayılmaz. Ancak Multiplayer kısmının herkesi oyuna bağlı tutacağı umuluyor.