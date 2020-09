Crash Bandicoot 4: It’s About Time Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Sevimli platform oyunu serisi Crash Bandicoot hayranları için beklenen Crash Bandicoot: It’s About Time gününe az bir zaman kaldı. Yeni oyun, Ekim ayının başında satışa sunulacak. Activision ve Toys for Bob da Crash Bandicoot 4: It’s About Time çıkış fragmanı ile karşımıza çıktılar.

Geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde duyurulmuş olan serinin yeni oyun, 2 Ekim 2020 tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Orijinal üçlemenin sonrasındaki bir zamanda geçeceği söylenen Crash Bandicoot 4: It’s About Time hikayesi, Neo Cortex, Dr. N. Tropy ve Uka Uka'nın uzak bir gezegende mahsur kalmalarından sonrasında başlayacak. Yer ve zaman kavramında devasa bir boşluk açarak kaçmayı başaran üçlü, kendilerine çoklu evrene egemen olmayı amaç edinecekler.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time oyununda, serinin önceki oyunlarına ek olarak duvarda koşma, raylarda kayma ve ipte sallanma gibi yeni oynanış mekanikleri ve modern ile eski tarz görünüm arasında geçiş yapma seçeneği sunulacak. Bunlara ek olarak, senaryo boyunca boşluk ve zamanın koruyucusu olup da gerçekçiliğin kurallarını bozarak tehlikeli engelleri aşmanın farklı yollarını sunan dört kuantum maskesini de kullanabileceksiniz.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time Çıkış Fragmanı Eğlenceli Görünüyor

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz çıkış fragmanında ise senaryo boyunca ziyaret edeceğimiz dünyaları, yetenekleri, oynanabilir olacak karakterleri ve çok daha fazlasını görebiliyoruz. Keyifli seyirler dileriz.