Crash Bandicoot 4: It's About Time Demosu Haftaya Yayınlanacak

Oyun dünyasının sevimli serilerinden olan Crash Bandicoot, bu yıl içerisinde yeni oyunu ile geri dönüş yapacak. Şimdilik PlayStation 4 ve Xbox One için geliştiriliyor ve 2 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacak. Eğer oyunu çıkışından önce denemek isterseniz, önümüzdeki haftayı bekleyin. 16 Eylül 2020 tarihinde Crash Bandicoot 4: It's About Time demosu yayınlanacak.

Hikaye olarak orijinal üçleme için bir devam niteliği taşıyacak olan yeni oyun, Neo Cortex, Dr. N. Tropy ve Uka Uka'nın uzak bir gezegende mahsur kalmalarından sonrasında başlayacak. Yer ve zaman kavramında devasa bir boşluk açarak kaçmayı başaran üçlü, çoklu evrene egemen olmak amacında olacaklar.

Orijinal üçlemedeki oynanışın korunacağı Crash Bandicoot 4: It's About Time oyununda, görsel gelişim, duvarda koşma, raylarda kayma ve ipte sallanma gibi yeni mekanikler ve modern ile eski tarz görünüm arasında geçiş yapma seçeneği sunacak. Buna ek olarak, senaryo boyunca boşluk ve zamanın koruyucusu olup da gerçekçiliğin kurallarını bozarak tehlikeli engelleri aşmanın farklı yollarını sunan dört kuantum maskesini kullanmanız mümkün olacak. Duruma göre başta Crash veya Coco olmak üzere, Neo Cortex dahil yeni karakterleri yöneteceğiniz hikaye boyunca, devasa düşmanlar da sizleri bekleyecek. Bu savaşlarda, kuantum maskelerini kendi avantajınıza kullanabileceksiniz.

Crash Bandicoot 4: It's About Time Demosu için Tarih Verildi!

Toys for Bob stüdyosunun Sanat Yönetmeni Josh Nadelberg tarafından US PlayStation Blog üzerinden yapılan açıklamaya göre, Crash Bandicoot 4: It's About Time demosu 16 Eylül 2020 tarihinde PlayStation ve Xbox mağazaları üzerinden yayınlanacak ve erişim sağlamak için oyunu ön-sipariş ile satın almış olmanız gerekiyor.

Tam sürümün çıkışına kadar indirilebilir olacak oynanabilir demoda, Crash Bandicoot ve Neo Cortex karakterlerini yöneteceğiniz iki ayrı bölüm bulunacak. Ayrıca dört kuantum maskesinden zamanı kontrol edebileceğiniz Kupuna-Wa ve faz kaymasına yol açacak Lani-Loi'yi deneyimleme fırsatı sunacak.

Oynanabilir demo duyurusuna ek olarak, Crash Bandicoot 4: It's About Time oyununda yönetebileceğimiz karakterlerinden olacak Tawna için de on dört dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı. PlayStation 4 Pro versiyonundan alınan kaydı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!