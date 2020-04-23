Crash Bandicoot Mobile Çıkışını Gerçekleştirdi

Bu zamana kadar sadece konsollar ve PC oyunları ile karşımıza çıkan Crash Bandicoot serisi artık mobil platforma da taşındı. King stüdyosu tarafından geliştirilmiş olan Crash Bandicoot Mobile, Android tabanlı cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi. Hem de sessiz sedasız. Ancak iOS tabanlı cihazlar için de gelecek.

Oyunun varlığından ilk olarak Şubat ayı içerisinde Facebook reklamları sayesinde haberdar olmuştuk. Bahsi geçen oyun uygulama mağazasını test eden Storemaven şirketinin sayfasında kısa süreliğine görünüp kaybolmuş ama Kotaku bir şekilde detayların bulunduğu sayfanın ekran görüntüsünü almayı başarmıştı.

Crash Bandicoot Mobile nasıl bir oyun?

Crash Bandicoot, Coco ve Aku Aku ile çoklu evreni yok etmeye çalışan Dr. Cortex ile mücadeleye girecek ve durdurmaya çalışacaksınız. Wumpa Island üzerinde geçecek olan oyunda, kilit binaları açacak ve silah mühimmatı oluştururken ekinleri toplayarak güçlü serumlar üreteceksiniz.

Bölümlerin de toplanabilir eşyalar açısından oldukça zengin olduğunu söylemek gerek. Yani oynarken bayağı bir uğraştıracakmış gibi görünüyor. Mesela içerisinde özel ödüllerin olduğu sandıklar, gizli sığınaklar, özel meydan okumaların olacağı yeni yollar ve sürüsüne bereket Wumpa'lar olacak.

Crash Bandicoot Mobile sessiz sedasız çıkışını gerçekleştirdiği için şu an sadece belirli bölgelerde mevcut. Aralarında ülkemiz henüz yok ama zamanla dünya genelindeki bütün bölgelerde ve tabii ki iOS için de indirmeye sunulacak. Yani oyunu sabırsızlıkla bekliyorsanız, ara ara Google Play veya App Store ziyaretinde bulunmanızda fayda var.