Crash Bandicoot: On the Run Android'e Çıktı: Hemen İndirin!

Crash Bandicoot: On the Run Android platformu için ücretsiz olarak yayımlandı. King tarafından geliştirilen mobil oyunu Android işletim sistemine sahip cihazınıza hiçbir ücret ödemeden indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Crash Bandicoot: On the Run Android Cihaza Nasıl İndirililir?

Sonsuz koşu, mobil platformlardaki en popüler oyun türüdür. Çok sayıda oyuncu tarafından çok beğenilen bu türde amaç genellikle en yüksek puanı elde etmeye çalışmaktır. Rekabeti seven oyunculara hitap eden sonsuz koşu türünde Temple Run, Subway Surfers, Robot Unicorn Attack 2 ve Run Forest Run gibi birbirinden başarılı oyunlar yer alıyor.

Mobil platformun popüler türüne bir yeni oyun daha eklendi. King tarafından geliştirilen Crash Bandicoot, Android platformuna çıkışını gerçekleştirdi. Söz konusu oyundaki amaç, tıpkı diğer sonsuz koşu oyunlarında olduğu gibi en yüksek puanı elde etmeye çalışmak. Bunun yanı sıra egzotik meyveleri de toplamamız gerekiyor. Elbette bu pek de kolay olmuyor.

Koşu sırasında karşınıza birbirinden çeşitli engeller çıkıyor. Tam da bu noktada refleksler önemli bir rol oynuyor. Bu sebepten ötürü engelleri zamanında aşarak katedebildiğiniz kadar yol katetmeniz gerekiyor. Çok başarılı grafiklere sahip olan oyunda Crash ve Coco isimli oynanabilir karakterler yer alıyor. Dolayısıyla iki karakterden bir tanesini seçerek eğlenceli koşuya katılabilirsiniz.

Başarılı mobil oyunda karakter kişiselleştirme özelliği bulunuyor. Bu sayede karakterinizin görünümünü özelleştirebilirsiniz. Oyunda ayrıca Nina Cortex, Dingodile ve Dr N-Gin gibi düşmanlar da mevcut. Koşu esnasında karşımıza çıkan düşmanlar oyunu daha da zor hale getiriyor.

Oyunda Bandicoot üssü oluşturabilir ve yükseltebilirsiniz. Crash Bandicoot'ta takım oluşturma seçeneği de mevcut. Yüksek puanlar elde ederek takımınızı sıralama tablosunda üst sıralara taşıyabilirsiniz. Bu noktada en uzağa gidebilmek ve en uzun süre hayatta kalabilmek gibi faktörler rol oynuyor. Oyunda Kaplumbağa Ormanı ve Tapınak Harabeleri gibi mekanlar yer alıyor. Oyunu Google Play Store sayfası üzerinden indirebilirsiniz.

Sonsuz koşu türünün yeni üyesi olan Crash Bandicoot: On the Run'ın tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

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