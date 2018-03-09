Crash Bandicoot Temmuz'da PC'ye Çıkacak!

Eski PlayStation konsollarının unutulmazları arasında yer alan Crash Bandicoot serisi, yakın zaman önce yenilenmiş haliyle PlayStation 4 oyuncularıyla buluşmuştu. Bugün ortaya çıkan yeni bilgilerde Crash Bandicoot N.Sae Trilogy’nin temmuz ayında bilgisayarlar için piyasaya sürüleceği söylendi.

Yayın hakları Activison’da bulunan ama Sony’nin geliştirdiği konsollara özel olarak yayınlanan Crash Bandicoot serisi, birçok oyuncunun çocukluk yıllarının neşesiydi. Uzun süredir devamı gelsin diye beklenen seri için E3 2016’da düzenlenen Sony konferansında sürpriz bir açıklama yapılmış ve Crash Bandicoot N.Sane Trilogy adı altında bir paket sunulmuştu.

İçerisinde bugüne kadar piyasaya sürülen üç Crash Bandicoot oyununun tamamen elden geçirilmiş ve yenilenmiş hallerini barındıran paket, bir süre önce PlayStation 4 için piyasaya sürülmüştü. Bugün ise paketin PC platformuna çıkacağı tarih açıklandı. Ortaya çıkan yeni bilgilere dayandırılarak yapılan haberlerde, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy’nin temmuz ayı itibarıyla PC platformunda oynanabilir olacağı yazıldı.

Temmuz ayına dair söylentiler haberleştirilmesinin ardından harekete geçen Activision, yaptığı açıklamayla birlikte Crash Bandicoot N.Sane Trilogy’nin 10 Temmuz 2018 tarihinde PC, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında oynanabilir olacağını duyurdu.