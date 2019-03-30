Eskilerin unutulmaz klasiklerini birer birer mevcut nesle taşıyan Activision, bizleri Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ve Spyro Reignited Trilogy ile buluşturmuştu. Hız kesmeyen Amerikan menşeli yayıncı, şimdi de Beenox stüdyosunun üzerinde çalıştığı Crash Team Racing Nitro-Fueled ile yoluna devam ediyor. Bu yaz satışa sunulacak olan Crash Team Racing Nitro-Fueled için beş yeni video yayınlandı.

Aşağıda göreceğiz beş kısa fragmanının her biri, oyundaki bir karaktere özel olarak hazırlanmış. Bu karakterler ise Crash Bandicoot, kız kardeşi Coco Bandicoot, Polar, Ripper Roo ve son olarak da Nitros Oxide.

Görselliği ile en az Crash Bandicoot N. Sane Trilogy kadar göze hoş görünen Crash Team Racing Nitro-Fueled, bizlere gerçekten hoş bir nostalji yaşatacakmış gibi görünüyor. Eski anıları canlandırmak için daha iyisi olamazdı. Özellikle de orijinal oyundaki pistlerin tamamının bu yeni versiyona aktarılmakta olduğunu düşünecek olursak. Öte yandan, bildiğiniz gibi orijinal oyun PlayStation için geliştirilmişti ama Crash Team Racing Nitro-Fueled PlayStation 4, Xbox One ve Switch için geliştiriliyor. Bir diğer deyişle, eski oyunları PlayStation konsolunda oynayıp da şu an PlayStation kullanıcısı olmayan oyuncular da nostaljinin tadına varabilecekler. Ne var ki henüz PC versiyonu için Activision ve Beenox cephesinden bir duyuru gelmedi ama 2017 yılında çıkmış olan üçleme PC platformunda da satışa sunulmuştu. Neden bir benzeri Crash Team Racing Nitro-Fueled için de olmasın?