Crash Team Racing Nitro-Fueled için Harika Bir Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Crash Team Racing Nitro-Fueled, The Game Awards 2018 şovunda duyurulmuştu. Bilhassa Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sonrasında orijinal Crash Team Racing oyununun da benzer bir şekilde mevcut nesle taşınmasıyla ilgili taleplerin daha da artmasına karşılık olarak, Activision bizlere çok da güzel bir sürpriz yapmıştı. Şu günlerde de Crash Team Racing Nitro-Fueled ile buluşma zamanı yaklaşıyor. Activision ve Beenox, 21 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek çıkış öncesinde güzel bir çıkış fragmanı yayınladılar.

PlayStation 4, Xbox One ve Switch için geliştirilmiş olan Crash Team Racing Nitro-Fueled, orijinal oyunun oynanış mekaniğini hiçbir değişiklik yaşatmadan modern bir görsellikle bizlere sunacak. Arcade Single Race, Cup Race, Time Trials ve Battle Mode olmak üzere bütün oyun modları eksiksiz olarak geri dönüş yapacak. Ne var ki Adventure modunda da bir takım değişiklikler söz konusu olacak ama dilediğiniz takdirde bu modun orijinal oyundaki versiyonuna geri dönüş yapabilmeniz mümkün olacak.

Öte yandan, Crash Nitro Kart içerikleri de Crash Team Racing Nitro-Fueled oyununda yer alacak. Bildiğiniz gibi bu oyun Crash Bandicoot N. Sane Trilogy'yi de geliştiren Vicarious Visions tarafından geliştirilmişti. İçeriğindeki pistlerin tamamına ek olarak, yarış arabaları, arenalar ve modlar olduğu gibi Crash Team Racing Nitro-Fueled oyuna aktarılacak.

Eğer oyunu çıkışından önce ön-sipariş ile alırsanız, Electron Skins içeriğinin hediye olarak size verileceğini hatırlatalım.

Seyir zevki oldukça yüksek olan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.