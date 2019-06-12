Crash Team Racing Nitro-Fueled için Sezonluk Etkinlikler Gelecek

Crash Team Racing Nitro-Fueled için çıkış zamanının iyiden iyiye yaklaştığı şu günlerde, Activision ve Beenox da yeni duyurular yapmaya devam ediyorlar. Görünüşe göre yeni oyunlar ile bolca zaman geçirebileceğiz. Çıkışı sonrasında Crash Team Racing Nitro-Fueled, Grand Prix etkinlikleriyle içeriğe boğulacak.

Grand Prix, oyunun sezonluk etkinliği olacak. Yeni bir pist ve bir dizi farklı meydan okumalarla gelecek. Her bir meydan okumayı tamamlamak da size deneyim puanı yerine geçecek Nitro puanları kazandıracak. Meydan okumaları tamamladıkça da yeni Nitro puanları kazanmaya devam edeceksiniz ve bu puanları Nitro Gauge'daki belirli seviyelere getirdiğinizde de yeni bir karakter, yeni arabalar, yeni görünümler ve yeni araba özelleştirme eşyaları gibi şeyler kazanacaksınız.

Grand Prix meydan okumalarına katılımda bulunarak ayrıca Wumpa jetonları da kazanabileceksiniz. Bu jetonları da Pit Stop bölümünde kullanarak daha fazla eşya açabilmek mümkün olacak. Hazır konu Pit Stop sistemine gelmişken, her bir Grand Prix sırasında daha fazla karakter, daha fazla çıkartma, daha fazla süsleme ve daha fazla görünüm gibi yeni eşya setlerinin oyuna dahil edileceği söyleniyor.

Şimdilik toplamda üç Grand Prix planlanmış ve ilki de 3 Temmuz 2019 tarihinde Nitro Tour Grand Prix adıyla başlayacak. Bu etkinlik ile Crash Bandicoot: Warped oyunundan aşina olduğumuz Ancient Egypt ve Arabian Town bölümlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan Twilight Tour pistinde yarışlara gireceğiz.

Yeni pistin yanı sıra Tawna, Ami, Isabella, Megumi ve Liz karakterleri de bu etkinlikte açabileceğimiz karakterler olacaklar. Tawna için Nitro puanları, Ami, Isabella, Megumi ve Liz karakterlerini için de Wumpa jetonlarınız ile Pit Stop noktasına müracaat etmeniz gerekecek. Yeni karakterlere ek olarak uluslararası temalı eşyalar, yeni araba parçaları ve Crash Team Tag Racing oyunundaki Le Chaux yarış aracı da bu etkinlikte göreceklerimizin arasında yer alacak.

Şimdilik diğer Grand Prix etkinlikleri hakkında pek bir detay verilmiş değil ama isimleri Back N. Time etkinliğinde Baby T. Baby Crash ve Baby Coco karakterlerini göreceğimiz ve Spyro olacak diğer etkinlik kapsamında Spyro serisinden tanıdık bölümlerin yeniden hayal edilmiş versiyonlarında yarışacağımızı şimdiden öğrenmiş olduk.