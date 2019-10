Crash Team Racing Nitro-Fueled için Yeni Sezonluk Etkinlikler Duyuruldu

Activison ve Beenox, çıkışı ile Crash Team Racing Nitro-Fueled için sezonluk etkinlikler düzenlemişlerdi. İlk etapta üç tane planlanmış olsa da daha sonradan yenilerinin geleceği söylenmişti. Ağustos ayının sonunda başlamış olan Spyro & Friends Grand Prix sonrasında sıradaki üç sezonluk etkinliğin duyurusu yapıldı.

Crash Bandicoot Twitter hesabı üzerinden paylaşılan detaylara bakılırsa, bizleri başlarda Spooky Grand Prix ile biraz ürpertici bir etkinlik bekliyor ama sonrasındaki Neon Circus Grand Prix ve Winter Festival Grand Prix etkinlikleri ile epey coşacakmışız gibi görünüyor.

Yeni pistler, yeni karakter, yeni eşyalar ve yeni meydan okumaların olacağı etkinliklerden Spooky Grand Prix sırasında Nina's Nightmare isimli yeni bir pist, Skull Rider isimli yeni bir araba ve Crash Nitro Kart oyunundan tanıdığımız Nina Cortex karakterini bizlere sunacak. Neon Circus Grand Prix etkinliği Carnival adıyla yeni bir pist, Pressurizer isimli yeni bir araba ve yeni bir karakter ile oyuncuların karşısına çıkacakken, Winter Festival Grand Prix etkinliğinde ise Gingerbread Joyride adı altında yeni bir pist, Nitro Sleigh isimli yeni bir araba ve yeni bir karakter eşliğinde başlayacak.

Get ready to take a victory lap with bonus seasonal content with the Crash Team Racing Nitro-Fueled Grand Prix! Get ready to test your mettle with new Tracks, Characters, Items, and Challenges. pic.twitter.com/mPULEgmMn9