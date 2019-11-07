Crash Team Racing Nitro-Fueled'in Neon Circus Grand Prix Etkinliği Başlıyor

Crash Team Racing Nitro-Fueled oyununun Grand Prix sezonları kaldığı yerden devam edecek. Beenox stüdyosunun Başkan Yardımcısı Thomas Wilson, US PlayStation Blog üzerinden yaptığı açıklama ile Neon Circus Grand Prix sezonunun 8 Kasım 2019 tarihinde başlayacağını duyurdu.

Sezonun temasına uygun olarak oyunda karnaval havası estirecek olan Neon Circus Grand Prix ile oyuna Koala Carnival adıyla yeni bir pist daha eklenecek.

Yeni piste ek olarak Nitro Bumper Kart, Pressurizer ve Daredevil olarak üç yeni araba ve Pasadena O’Possum, Ebenezer Von Clutch ve Koala Kong olmak üzere üç yeni karakter de oyuna eklenecek. Nitro Bumper Kart, Pasadena O'Possum ve Ebenezer Von Clutch için Pit Stop kısmına gitmeniz gerekecekken Koala Kong, Daredevil ve Pressurizer için de çeşitli meydan okumaları tamamlayarak Nitro Gauge barını doldurmanız gerekecek. Nitro Gauge barını doldurarak toplamda on sekiz kadar eşya açabileceğinizi söyleyelim. Pit Stop kısmında ise Pasadena O'Possum ve Ebenezer Von Clutch haricinde üç ek karakter ve beş karakter görünümü, arabalarınız için Neon lastikler ve animasyonlu boyalar ve çıkartmalar da bulunuyor.

Neon Circus Grand Prix sezonu ile oyuna ayrıca yeni Ring Rally modu da eklenecek. Geriye doğru saymakta olan zamana karşı mümkün olabildiğince uzun süre hayatta kalmanız gerekiyor. Mücadeleniz esnasında toplayacağınız her bir yüzük geri sayım sayacına eklenecek ve bu sayede daha fazla zamanınız olacak.

Son olarak, Quick, Daily, Weekly, Themed ve Pro olmak üzere beş farklı kategoriye ayrılmış toplamda on beş meydan okuma sizleri beklerken, liderlik tablosundaki %5'lik kısımda yer almanız durumunda da özel bir araba hediyeniz olacak.