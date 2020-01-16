Crash Team Racing Nitro-Fueled'ın Rustland Grand Prix'i Bugün Başlıyor

Activision ve Beenox, Crash Team Racing Nitro-Fueled için yeni Grand Prix'ler düzenlemeye devam ediyor. Rustland Grand Prix bugün itibarıyla başlıyor, kemerleri bağlayın.

PlayStation 4, Switch ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak başlayacak olan bu yeni Grand Prix ile Megamix Mania adında yeni bir pist oyuna eklenecek. Arabanızla uçabileceğiniz birçok rampanın yanı sıra fazlaca kestirme yol sizleri bekleyecek.

Rustland Grand Prix ile Golden Wumpa Hunt adında yeni bir özellik de sunulacak. Buna göre, karşınıza çıkacak olan işaretleri takip ettiğiniz zaman, içeriğinde Wumpa jetonlarının bulunduğu sandıklar bulacaksınız. Jetonları cebe indirebilmek için sandıkları kırmanız gerekecek.

Yeni Grand Prix ile öncekilerde olduğu gibi yeni bir karakter daha eklenecek oyuna ama bu seferki 'ortaya karışık' diyebileceğimiz türden bir karakter. Öyle ki Beenox bu karakteri Neo Cortex, N. Gin, Dingodile ve Tiny Tiger dörtlüsünü bir araya getirerek ortaya Megamix çıkartmış. Yani bu karakterlerin arasında seçim yaparken zorlanıyorduysanız, artık böyle bir sorununuz kalmadı. Ne mutlu size!

Activision ve Beenox tarafından paylaşılan detayların devamına bakacak olursak, üç yeni araba daha araç yelpazesine dahil olacak. Bunlardan ikisini Nitro Gauge barınızı doldurarak alabiliyorken diğeri için Pit Stop kısmına bir uğramanız gerekecek. Pit Stop kısmında ayrıca açabileceğiniz sekiz yeni karakter görünümü, yeni bir araç seti, yeni bir lastik, yeni boyalar ve yeni çıkartmalar da sizleri bekliyor olacak.

Son olarak, eğer Rustland Grand Prix'i % 5'lik kısımda kalacak şekilde bitirirseniz, özel bir araçla da ödüllendirileceksiniz.