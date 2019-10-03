Crash Team Racing Nitro-Fueled'ın Spooky Grand Prix Etkinliği Yakında Başlıyor

Dün sizlerle paylaşmış olduğumuz haberimizde de aktardığımız üzere, Crash Team Racing Nitro-Fueled için planlanmış olan üç yeni Grand Prix etkinliğinin daha duyurusu yapılmıştı. Bunlardan ilki, yani Spooky Grand Prix 4 Ekim 2019 Cuma günü TSİ 17:00 sıralarında başlayacak. Beenox, Activision günlük sayfası üzerinden yeni etkinliğin detaylarını paylaştı.

Spooky Grand Prix ile Nina's Nightmare isimli yeni bir pist gelecek. Sisli bataklıkların, tuhaf bahçelerin ve perili köşkün zorlu koridorları boyunca yapılacak çetrefilli yarışlar sizleri bekleyecek. Pistte sizi yavaşlatacak olan tehlikelere karşı da dikkatli olmalısınız.

Nina Cortex, Dr. N. Brio ve Komodo Moe yeni karakterler ve Nautilus, Skull Rider ve Phantom da yeni arabalar olacaklar. Nina karakterini, Nautilus ve Phantom arabaları çeşitli meydan okumaları tamamlayarak dolduracağınız Nitro Gauge ile açılacakken, N. Brio ve Komodo Moe ve Skull Rider için Pit Shop kısmına gitmeniz gerekecek. Burada ayrıca sekiz farklı karakter görünümü, arabanız için hayalet lastikler, yeni boya seçenekleri ve çıkartmalar da sizi bekliyor.

Etkinlik sırasında Ghost Hunt isimli farklı bir meydan okuma tipi olacak. Yolunuza çıkacak olan belirli sandıkları kırmanız durumunda içinden bir hayalet çıkacak. Hedefiniz bu hayalete yetişip yakalamak olacak. Ne kadar fazla hayalet yakalarsanız, o kadar meydan okumayı tamamlamış olacaksınız. Bu da size Nitro olarak geri dönecek ki bu sayede Nitro Gauge çubuğunuzu doldurarak birçok eşyanın kilidini açabileceksiniz. Hazır meydan okumalardan bahsetmişken, Spooky Grand Prix etkinliği sırasında Quick, Daily, Weekly, Themed ve Pro kategorilerinde üçer adet meydan okumanın olacağını belirtelim.

Beenox yaptığı açıklama ile etkinlik dışında Crash Team Racing Nitro-Fueled ile ilgili kalıcı yeniliklerin de duyurusunu yaptı. Buna göre, günlük Wumpa Time ödülünün Adventure ve Local Arcade dahil bütün oyun modlarını kapsayacağını duyurdu. Konsolunuz internete bağlı olduğu sürece her gün yarıştığınız sürenin ilk otuz dakikasında iki kat Wumpa Coin kazanmanız mümkün olacak.

Bir diğer yenilik ise hani karakteri seçerseniz seçin tercih ettiğiniz sürüş tarzını seçebilmeniz mümkün olacak. Yani benimsediğiniz karakter ile benimsediğiniz sürüş tarzını aynı anda seçebileceksiniz. Bununla birlikte Beginner artık Turn, Intermediate A artık Balanced, Intermediate B artık Acceleration ve Advanced da artık Speed olarak çıkacak karşınıza.

Son olarak, Cup Race moduna Lost Cup isimli yeni bir yarış türü ekleniyor. Bu yarış türü Crash Team Racing oyunundan Oxide Station, Crash Nitro Kart oyunundan Clockwork Wumpa, Nitro Tour Grand Prix'ten Twilight Tour ve Back N. Time Grand Prix'ten de Prehistoric Playground ile gelecek.

Etkinliğe özel olarak yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.