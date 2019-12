Crash Team Racing Nitro Fueled'ın Winter Festival Grand Prix'i Başlıyor

Crash Team Racing Nitro-Fueled için yeni Grand Prix'ler düzenlenmeye devam ediliyor. Kış mevsimine girişimizle birlikte, yarın TSİ 18:00 sıralarında Winter Festival Grand Prix başlayacak. Bitiş tarihi ise 12 Ocak 2020.

Activision ve Beenox, Crash Bandicoot Twitter hesabı üzerinden Winter Festival Grand Prix ile gelecek olan yeni içeriklerin duyurusunu gerçekleştirdiler.

Brrrr' it's getting fast out there for the Winter Festival Grand Prix 🥶 Including a new track, characters, items, and challenges. Starting December 12 at 7:00 AM PT (3:00 PM UTC). pic.twitter.com/Cs5pCFjKkW