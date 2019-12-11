Crash Team Racing Nitro Fueled'ın Winter Festival Grand Prix'i Başlıyor

Crash Team Racing Nitro-Fueled için yeni Grand Prix'ler düzenlenmeye devam ediliyor. Kış mevsimine girişimizle birlikte, yarın TSİ 18:00 sıralarında Winter Festival Grand Prix başlayacak. Bitiş tarihi ise 12 Ocak 2020.

Activision ve Beenox, Crash Bandicoot Twitter hesabı üzerinden Winter Festival Grand Prix ile gelecek olan yeni içeriklerin duyurusunu gerçekleştirdiler.

Brrrr' it's getting fast out there for the Winter Festival Grand Prix 🥶 Including a new track, characters, items, and challenges. Starting December 12 at 7:00 AM PT (3:00 PM UTC). pic.twitter.com/Cs5pCFjKkW — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) 10 Aralık 2019

Öncekilerde olduğu gibi yeni Grand Prix ile Gingerbread Joyride adı altında yeni bir pist geliyor. Bunun yanı sıra yeni Pit Stop içerikleri de mevcut olacak. Wumpa jetonları ile açabileceğiniz bu içeriklerin arasında Rilla Roo ve Crash Bandicoot Nitro Kart 2 oyunundan Yaya Panda, CTR TV sunucuları Chick ve Stew dahil on bir yeni karakter ve karakter görünümü sizleri bekliyor olacak. Pit Stop kısmında ayrıca yeni Pastry tekerlekleri, Nitro Sleigh arabası ve bir sürü yeni boya ve çıkartmaların olacağını söyleyelim.

Bunların haricinde ne Crash ne de Spyro evreninde bulunmayan Hasty isimli yepyeni bir karakter Winter Festival Grand Prix Crash Team Racing Nitro-Fueled oyununa geliyor. Nitro puanları ile Nitro Gauge çubuğunu doldurarak bu karakteri açabilmeniz mümkün olacak. Ayrıca yine bu çubuğu doldurarak açabileceğiniz iki yeni yarış arabası var: Snowplower ve Candy Cone.

Son olarak, Nitro puanları kazanmak için alternatif olarak meydan okumaları da tamamlamayı tercih edebilirsiniz. Bu yeni sezonda on beş farklı meydan okuma var ve Quick, Daily, Weekly, Themed ve Pro olmak üzere beş farklı kategoriye ayrılıyorlar.