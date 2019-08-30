Crash Team Racing Nitro-Fueled'ın Yeni Grand Prix Sezonu Başladı

Crash Team Racing Nitro-Fueled oyunun çıkışı sonrasında Activision ve Beenox tarafından yapılan açıklama ile eğlenceli yarış oyunu için sezonluk etkinliklerin yapılacağını öğrenmiştik. İlk etapta üç adet sezonluk etkinliğin planlanmış olduğundan bahsedilmişti. İlk ikisi Nitro Tour Grand Prix ve Back N. Time Grand Prix, bildiğiniz gibi geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirilmişti. Şimdi ise sıra yeni sezona geldi. Bugün itibarıyla başlayan Spyro & Friends Grand Prix etkinliğinin detayları Beenox tarafından paylaşıldı.

Yeni Grand Prix sezonunun başlaması ile Spyro Circuit isimli yeni bir pist oyuncuların beğenisine sunuldu. Tahmin edebileceğiniz üzere bu pistin tasarımı Spyro serisinden esinlenilerek yapılmış. Oldukça eğlenceli bir pist ve yarış sırasında farklı alanlara geçiş yapabileceğiniz geçitler bulunuyor. Bu geçitleri kullanarak The Library, High Caves, Wizard Peak ve Artisans Homeworld'e gidebiliyorsunuz ama netice olarak bütün bunlar pistin birer parçası. Bunun yanı sıra bir takım değişiklikler de söz konusu olacak. Wumpa meyvelerinin yerine değerli taşlar, içerisinde çeşitli takviyelerinin olduğu kutuların yerine sandıklar ve yenilmezlik maskelerinin yerine de Sparx gelecek.

Yeni pistin yanı sıra Spyro, Hunter ve Gnasty Gnorc açılabilir yeni karakterler ve Spyromobile ve Gnasty Ride açılabilir yeni araçlar olacaklar. Ayrıca Dark Spyro ve Gnome Velo dahil yeni karakter görünümleri, yeni çıkartmalar ve araçlarınız için yeni süslemeler de açabilmeniz mümkün olacak.

İlerleyen zamanlarda elbette yeni sezonluk etkinlikler görmeye devam edeceğiz ama şu an için gelecekte bize nelerin sunulacağına dair ek bir açıklama yapılmış değil. Olası bir gelişmede sizleri bilgilendireceğimizden emin olabilirsiniz. Gelişmeler için bizi takipte kalın.