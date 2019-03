Crash Team Racing Nitro-Fueled'ın Yeni İçerikleri Duyuruldu

Hakkında çıkan söylentilerin ardından Crash Team Racing Nitro-Fueled, The Game Awards 2018 şovunda duyurulmuştu. Beenox tarafından PlayStation 4, Switch ve Xbox One için geliştirilen oyun, Activision yayıncılığında 21 Haziran 2019 tarihinde satışa sunulacak. Bugünün State of Play yayınında Crash Team Racing Nitro-Fueled için yeni içerikler de duyuruldu.

Orijinal Crash Team Racing oyununun mevcut nesle uyarlanmış versiyonu olacak Crash Team Racing Nitro-Fueled'in bizlere yıllar sonra güzel bir nostalji yaşatacağına hiç şüphe yok. Crash Bandicoot üçlemesinin ardından farklı bir deneyim sunmak isteyen Naughty Dog, Super Mario Kart‎ oyununa benzer bir oyun ile karşımıza çıkmıştı. 1999 yılında satışa sunulmuş olan Crash Team Racing, en az Crash Bandicoot serisi kadar büyük ilgi çekmişti. Yirmi yıl sonra ise maziye kaliteli bir geri dönüş yaşanacak.

Activision tarafından State of Play sırasında, Crash Team Racing Nitro-Fueled için bir tanesi PlayStation 4'a olmak üzere iki yeni içerik duyurusu yapıldı. Oyunu PlayStation 4 platformunda oynayacak olan oyuncular, Crash, Coco ve Cortex karakterleri için eski karakter görünümlerine erişim sağlayabilecekler. Bu eski görünümlerin orijinal oyun sonrasında hazırlanmış olduklarını söyleyelim. Bunlara ek olarak, eski yarış araçları ve eski pistler de PlayStation 4 platformuna özel olacak içeriklerin arasında yer alıyorlar.

Program sırasında Crash Nitro Kart içeriğinin de Crash Team Racing Nitro-Fueled oyununa geleceği duyuruldu. Bu içerikle, Vicarious Visions tarafından geliştirilmiş olan Crash Nitro Kart oyunundaki pistlerin tamamına ek olarak, yarış araçları, arenalar ve modlar da görsel olarak modern zamana uyarlanmış halde gelecekler.