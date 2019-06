Crash Team Racing Nitro-Fueled İnceleme Puanları Yayınlandı

Uzun zamandır çıkışı beklenen Crash Team Racing Nitro-Fueled, dün itibarıyla çıkışını gerçekleştirdi. İlk inceleme puanları da oyunun çıkışıyla birlikte ortaya çıktı. Görünüşe göre Beenox yenilenmiş versiyonda ortaya oldukça iyi bir iş çıkartmış.

Crash Team Racing Nitro-Fueled bildiğiniz gibi The Game Awards 2018 şovu sırasında duyurulmuştu. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sonrasında büyük beklentiye giren hayranların beklentileri de böylece boşa çıkmamış oldu. Şu an için PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunulmuş olan oyunun ilerleyen zamanlarda PC için de duyurulacağından eminiz.

Orijinal oyunun içeriğinin eksiksiz olarak karşımıza çıkacağı Crash Team Racing Nitro-Fueled, aynı zamanda da Adventure modu için alternatif bir de seçenek sunacak. Bununla birlikte Crash Nitro Kart oyunundaki on üç pistin tamamının da içeriğini barındıracağını söyleyelim.

Metacritic üzerinde PlayStation 4 ortalaması 84 / 100, Xbox One ortalaması da 87 / 100 olan olan oyunun inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Crash Team Racing Nitro-Fueled İnceleme Puanları

Areajugones - 8.1 / 10

Atomix - 90 / 100

Attack of the Fanboy - 80 / 100

COGconnected - 88 / 100

Digital Chumps - 7.5 / 10

Digitally Downloaded - 90 / 100

Eurogamer Italy - 9 / 10

Everyeye.it - 8.3 / 10

Game Informer - 8 / 10

Gameblog.fr - 9 / 10

Gameplanet - 9.0 / 10

GamePro Germany - 76 / 100

GamesRadar+ - 5 / 5

GamingTrend - 85 / 100

Generación Xbox - 9.5 / 10

Hobby Consolas - 85 / 100

IGN - 8.2 / 10

IGN Italia - 9 / 10

IGN Spain - 8.5 / 10

JeuxActu - 17 / 20

Meristation - 8.5 / 10

Multiplayer.it - 8.2 / 10

Press Start Australia - 8 / 10

Push Square - 7 / 10

Softpedia - 8 / 10

SomosXbox - 9.1 / 10

SpazioGames - 8.5 / 10

Stevivor - 8 / 10

The Games Machine - 8.8 / 10

TheSixthAxis - 9 / 10

Vandal - 7.9 / 10

VGC - 80 / 100

Xbox Achievements - 88 / 100

XGN - 8.0 / 10