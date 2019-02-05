Crash Team Racing Nitro-Fueled'tan Yeni Videolar ve Görseller

Bir senelik boşluğun ardından Crash ile maceralarımız kaldığı yerden devam edecek. Ne var ki bu defa daha farklı bir şekilde. Direksiyon başında. Bugün, Haziran ayında çıkacak olan Crash Team Racing Nitro-Fueled için yeni videolar yayınlandı.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sonrasında, oyuncular olarak Crash Team Racing için de buna benzer bir duyuru gelir mi diye beklemeye başlamıştık. Sunduğu eğlenceli oynanışı ile bizleri saatlerce başına bağlayan, gecemizi gündüzümüze kattığımız bu oyun da bir şekilde yenilenmiş görsellikle karşımıza çıksa hiç fena olmazdı. Nitekim, The Game Awards 2018 şovu öncesinde çıkan bir takım söylentiler sonrasında Crash Team Racing, Crash Team Racing Nitro-Fueled adıyla PlayStation 4, Xbox One ve Switch için 21 Haziran 2019 tarihinde satışa sunulacak.

Beenox stüdyosu tarafından geliştirilmekte olan Crash Team Racing Nitro-Fueled, bütün karakterler, pistler ve Adventure, Arcade Single Race, Cup Race, Time Trials ve Battle Mode olmak üzere bütün oyun modları eksiksiz olarak geri dönüş yapmak için hazırlanıyorken, çevrimiçi oynanış, yeni karakterler, araç özelleştirme seçenekleri ve genişletilmiş kooperatif özellikleri de bu yenilenmiş versiyona dahil edilecek.

Daha önceden oyunu deneme fırsatı bulmuş olan IGN, PlayStation Blog, Polygon ve Variety gibi mecralar, deneyimleri sırasında kaydettikleri oynanış videolarını yayınlamayı ihmal etmediler. Buna ek olarak, Crash Team Racing Nitro-Fueled ile ilgili yeni ekran görüntüleri de yayınlandı. Eğer yeni oyunu sabırsızlıkla bekliyorsanız, oynanış videolarına ve ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.