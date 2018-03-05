CreaTech+ 2018 Etkinliği, Girişimcileri Bir Araya Getirecek

Yenilikçilik alanında farkındalık kazandırmayı amaçlayan CreaTech+ etkinliğinin dördüncüsü 13 - 14 Mart 2018 tarihlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsünde gerçekleştirilecek. Tamindir olarak medya sponsoru olduğumuz etkinlikte sektörün önde gelen isimleri, teknoloji ve yenilikçilik alanındaki gelişmeleri öğrencilerle paylaşacak.

Ulusal çapta orta öğretim, lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılım göstereceği CreaTech+ etkinliğinde teknoloji ve inovasyon üzerine konuşulacak. Öğrencilere girişimcilik ruhunu aşılamak, olası fikir ve projeler için değerlendirme ortamı yaratmak ve sektör hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen güzel bir etkinlik olan CreaTech+ 2018, teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişmeleri temel alan workshop, seminer, paneller ve Nasıl Yapım sunumlarından oluşuyor.

Projelerini tanıtmak, sektörde kullanılmış, kullanılan ve geliştirilme aşamasındaki inovatif projeler hakkında bilgi edinmek isteyen tüm öğrenci, girişimci ruhlu ve üretken kişilere açık olan CreaTech+ 2018 etkinliği, içerisinde İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İnovasyon Merkezi, Atmosfer Teknoloji Ofisi bulunduran İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsünde Kütüphane Gösteri Merkezi’nde 13 - 14 Mart 2018 tarihlerinde 09:30 - 16:30 saatleri arasında düzenlenecek. Unutmadan, etkinliği düzenleyen İYTE İnovasyon Topluluğu, Instagram üzerinden bir de çekiliş düzenledi. INSTAX MINI 90 (SİYAH) HEDİYE! çekilişinin detaylarına CreaTECH sayfasından ulaşabilirsiniz.

Etkinlik Sayfası : http://createch.iyteinovasyon.com/createch2018

Etkinlik Kayıt Formu : https://goo.gl/forms/04Vi7aCMHntRT8vP2

Etkinlik Facebook Sayfası : https://www.facebook.com/iyteinovasyontoplulugu/