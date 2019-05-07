Crew Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu’na Sonunda Ulaştı!

Geçtiğimiz günlerde SpaceX firmasının geliştirdiği en önemli araçlardan olan Crew Dragon ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak Crew Dragon kapsülünün alev almasıyla birlikte, bu projenin başarısız olacağı ihtimalleri de artmaya başlamıştı. Ancak yeni gelen haberler, görevini başarıyla yerine getirdiğini gösteriyor.

NASA, kendi astronotlarını ve uzay kargolarını Ruslar tarafından üretilen roketlerle Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderiyordu. SpaceX ile görüşmelere başlayan NASA, bunun ABD şirketleri ile de yapılabileceğini gördü.

SpaceX Crew Dragon kapsülü hedefe ulaştı

SpaceX tarafından fırlatılan Crew Dragon, Cumartesi günü Dünya yüzeyinden başarılı bir şekilde ayrıldı. Pazartesi günü sabah erken saatlerde ise Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşarak hedefini başarıyla gerçekleştirmiş oldu.

SpaceX şirketinin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan ve Falcon 9 roketi kullanılarak gerçekleştirilen kalkış, büyük ilgi gördü. Aşağıda yer alan videodan tekrarını izleyebilirsiniz. İnsanları gezegenler arası yolculuk edebilen bir tür haline getirmenin önünü açacak olan Crew Dragon, aynı zamanda Falcon 9 roketlerinin de gücünü yeniden ispatlamış oldu. Şu an için Dünyanın en güçlü roketi, Falcon 9 Heavy olarak biliniyor.

Şirketin en çok korktuğu konulardan birisi de drone gemisinin akıntı nedeniyle sorun çıkarmasaydı. Falcon 9 Heavy roketleri, uzay kapsüllerini taşıdıktan sonra Dünya’ya geri dönüyor. Drone gemilerinin sabit yerlerinden başka bir tarafa kayması, roketlerin denize düşmesine neden oluyordu. Ancak neyse ki bu sefer korkulan olmadı. Crew Dragon gibi uzay kapsüllerinin başarıyla fırlatılması, sizin için ne ifade ediyor? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.