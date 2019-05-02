Cristiano Ronaldo, 16,5 Milyon Euroya Dünyanın En Pahalı Arabasını Satın Aldı

Juventus’un 34 yaşındaki süperstarı Cristiano Ronaldo, dünyanın en pahalı arabası olarak bilinen Bugatti La Voiture Noire’yi satın aldı. Sadece bir tane üretilen aracın fiyatı tam 16,5 milyon euro!

Lionel Messi ile birlikte 21. yüzyılın en iyi iki futbolcusundan biri olarak gösterilen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, en’lerin adamı olmaya devam ediyor.

Kariyeri boyunca inanılması güç pek çok rekora imza atan Ronaldo, yeşil sahalardaki başarısı kadar, gündelik yaşamında yaptığı harcamalarla da adından söz ettiriyor.

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus forması giyen 34 yaşındaki yıldız, dünyanın en pahalı arabası olarak gösterilen Bugatti La Voiture Noire’yi satın aldı.

Gezegende bu araca sahip olan ilk ve tek isim olan Ronaldo, bu ünvan için 16.5 milyon euroyu (12.3 milyon dolar) gözden çıkardı.

Bununla birlikte Portekizli yıldızın araca kavuşması için iki yıl daha beklemesi gerekiyor. Zira Bugatti La Voiture Noire’nin test süreci henüz tamamlanmış değil.

İlk kez Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan Bugatti La Voiture Noire, 0'dan 100 kilometreye yalnızca 2.4 saniyede çıkıyor. Tamamen el ile üretilmiş olan araç, tam 1500 beygir gücünde. Markanın 110. kuruluş yılı için özel üretilen La Voiture Noire, 425 km/s hızın üzerine çıkabiliyor.

Otomobil tutkunu olmasıyla bilinen Ronaldo'nun garajında, Rolls-Royce Phantom, Ferrari 599 GTO ve McLaren MP4 12C gibi birçok eşsiz model bulunuyor.