Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a Transfer Oldu: Maaşı Dudak Uçuklatıcı!

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yeni transferi gerçekleşecek mi, gerçekleşecekse hangi takıma gidecek soruları nihayet cevaba eriyor gibi görünüyor. Yıldız futbolcunun Al-Nassr kulübüyle 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı iddia ediliyor.

Marca'nın haberine göre Cristiano Ronaldo, 1 Ocak'tan itibaren Al-Nassr'da forma giyecek.

Portekizli futbolcuyu Suudi ekibiyle buluşturan sözleşme, açıklandığı üzere 2.5 sezon sürecek. Katar'daki Dünya Kupası'na katılmaya başlamadan iki gün önce Manchester United ile olan ilişkisini sonlandıran forvet, herhangi bir takımla pazarlık yapabilir durumdaydı ve o günden bu yana Al-Nassr kulübünün kendisine yoğun ilgisi vardı.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'da Yıllık 200 Milyon Euro Kazanacak

Sözleşme, Portekizli oyuncuyu Dünya'nın en yüksek maaşlı futbolcusu konumuna getirecek ve ayrıca reklam yoluyla ekonomik teşviklerle de çevrili bir sözleşme sağlayacak. Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'dan yıllık 200 milyon euro kazanacağı iddia ediliyor.

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası sonrası ilk olarak Al-Nassr'da teknik direktörlük yapan Fransız Rudi García ile görüşecek.

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