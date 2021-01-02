Dünyanın en başarılı futbolcuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, futbolun yanı sıra sosyal medyada da başarıların altına imza atmaya devam ediyor. Cristiano Ronaldo Instagram’da takipçi rekoru kırdı. Juventus’ta forma giyen yıldız futbolcunun takipçi rekoru ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Cristiano Ronaldo Instagram’daki Takipçi Sayısı 250 Milyonu Aştı

Juventus’un yıldızı Cristiano Ronaldo, rekor kırmaya devam ediyor. Portekizli başarılı futbolcu görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram’da bir rekora imza attı. Ronaldo, popüler sosyal medya platformunda 250 milyondan fazla takipçiye ulaşan ilk kullanıcı oldu. 35 yaşındaki futbolcunun en büyük rakibi Lionel Messi’nin ise 174,5 milyon takipçisi bulunuyor.

İtalya liginde forma giyen Ronaldo’nun görüntü tabanlı sosyal medya hizmetinden yıllık 50 milyon dolardan fazla para kazandığı tahmin ediliyor. Başarılı futbolcu, Juventus takımından yılda 30 milyon Euro kazanıyor. Cristiano Ronaldo’nun yılbaşında ailesi ile yaptığı ev partisi paylaşımı 7 milyondan fazla beğeni almıştı. Ronaldo, söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"2020, hiç şüphesiz hiç kolay bir sene olmadı. Yeni tip koronavirüsten kaybettiğimiz insanlar nedeniyle duyduğumuz acılara kayıtsız kalamayız fakat artık geri dönüp fark yaratabileceğimizi gösterme zamanı. Önemli olan nasıl düştüğümüz değil, ayağa kalkmalı ve yeni engellere hazır olmalıyız. Hadi 2021 yılını hayatlarımızda bir dönüm noktası yapalım, yeni bir başlangıç olsun. Bunu beraber yaparsak dünyayı daha iyi bir yer haline getirebiliriz.”

Instagram’da En Fazla Takipçisi Olan Kullanıcılar

Portekizli futbolcu, 250 milyonu aşkın takipçiye ulaşarak Instagram’da en fazla takipçisi olan kullanıcılar listesinin ilk sırasında yer almayı başardı. Dünyanın en başarılı futbolcularından bir tanesi olan Ronaldo’yu 213,9 milyon takipçi sayısı ile popüler şarkıcı Ariana Grande takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise The Rock olarak da bilinen Dwayne Johnson yer alıyor. Johnson’ın 209 milyon takipçisi bulunuyor. Listenin ilk beş sırasında şu isimler yer alıyor:

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