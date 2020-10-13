Juventus ve Portekiz Futbol takımının ünlü oyuncusu Cristiano Ronaldo Koronavirüse yakalandı. Portekiz Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Ronaldo'nun herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.

Portekiz milli takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İsveç ile oynayacağı müsabaka öncesinde büyük bir şokla karşı karşıya. Bir süredir takımla birlikte antrenmanlara katıldığı ve herhangi bir Koronavirüs semptomu göstermediği belirtilen Ronaldo'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Ronaldo gayet iyi durumda ve semptomsuz bir şekilde takımda ayrı karantina altına alındı. Testi pozitif çıktıktan sonra takım kadrosunudan çıkarılan Ronaldo'nun, Koronavirüs için alınan kurallara pek çok defa uymadığı gözlemlenmişti. Ayrıca Portekiz Futbol takımının geri kalanında COVID-19'lu futbolcuya rastlanmadı ve İsveç maçının yapılacağı belirtildi.

Ronaldo'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı

Geçtiğimiz gün Ronaldo, yemek sırasında takım arkadaşlarıyla birlikte olduğu fotoğraf paylaşmış ve "Saha içinde veya dışında hep birlikteyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ronaldo'nun Koronavirüs testini doğrulayan Portekiz Futbol Federasyonu ise şu açıklamalara yer verdi: "Takımdaki olumlu durumun ardından, geri kalan oyuncular bu sabah yeni testlerini yaptırdı ve hepsi negatif çıktı. Takım olarak bugünkü antrenmana ve yarınki maça hazırlar"

Portekiz milli takımında Ronaldo dışında eksiz bulunmuyorken, UEFA Uluslar Ligi C grubunda Portekiz-İsveç maçının yarın akşam 21.45'te oynanacağını hatırlatalım.

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