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Cristiano Ronaldo, Selena Gomez’in Tahtını Elinden Aldı

Cristiano Ronaldo, Selena Gomez’in Tahtını Elinden Aldı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya

Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Instagram’da 144,338,650 takipçiye ulaşarak, şarkıcı Selena Gomez’i geride bıraktı ve en çok takipçisi bulunan Instagram kullanıcısı oldu. 

Spor dünyasının en önemli figürlerinden birisi olan Ronaldo, harika gollerine sosyal medyada da devam ediyor. 144,338,650 takipçiye ulaşan ünlü futbolcu, 26 yaşındaki pop yıldızı Selena Gomez’in Instagram’daki hanedanlığına son verdi. Son paylaşımını 23 Eylül’de yapan Gomez’in şu an itibarıyla 144.321.029 takipçisi bulunuyor.

 

 

Popülizmin futbolun bir parçası olmasıyla birlikte Instagram’daki takipçi sayısı da futbolcular için önemli bir prestij haline geldi. Bilhassa imaj konusunda diğer sporculara kıyasla çok daha hassas olan Ronaldo, yeşil sahalardaki rekortmen kimliğini sosyal medyaya da yansıtıyor.

33 yaşına merdiven dayayan yıldız isim, yalnızca takipçi sayısı ile değil, paylaşım başına talep ettiği parayla da dudak uçuklatıyor. İngiltere merkezli Instagram planlama ve zamanlama uygulaması Hopper'a göre,  post başına 750 bin dolar talep eden Ronaldo, Instagram’ın reklam bedeli en yüksek sporcusu konumunda.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanks for the warm welcome. Always feel at home here.

Cristiano Ronaldo (@cristiano)'in paylaştığı bir gönderi ()

 

Yaz transfer döneminde yaklaşık 100 milyon euro karşılığında tam dokuz yıl boyunca formasını giydiği Real Madrid’den Juventus’a transfer olan Ronaldo, Eylül ayında, Nevada, Clark County'de açılan bir davada tecavüzle suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddeden ünlü isim, iddiaların doğru olmadığını söyleyerek soruşturmanın sonuçlarını bekleyeceğini söylemişti.

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