Crypto.com'dan Bir Hata Daha: 416 Milyon Dolar Yanlış Yere Gönderildi!

Kripto hacimi konusunda en önde gelen borsalardan biri olan Crypto.com, geçtiğimiz aylarda Avustralyalı bir kullanıcının hesabına 112 dolar eklemesi gerekirken sistemsel bir hatadan dolayı 12 milyon dolar eklemişti. Yaptıkları hatanın üzerinden 7 ay geçince durumun farkına varan şirket konuyu hukuki sürece taşıyıp hakkı olan parayı geri almayı başarabilmişti.

Şimdi ise Crypto.com benzer bir hatayla daha çalkalanıyor. Yaklaşık 3 hafta önce gerçekleşen bu yeni hata, şirketin Gate.io adlı bir kripto para borsasına yanlışlıkla 320.000 Ethereum (yaklaşık 416 milyon dolar) göndermesi sonucu yaşandı.

Crypto.com CEO'su Kris Marszalek durumu şahsi Twitter hesabı üzerinden açıkladı. Şirketin çevrimdışı cüzdanlardan birine göndermesi gereken parayı yanlışlıkla Gate.io'daki kurumsal bir hesaba gönderdiklerini açıklayan Marszalek konuyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını ve şirketin tüm varlığını geri almayı başardığını belirtti.

Yapılan Hatayı İlk Fark Eden Crypto.com Değil

Durumu ilk fark eden Crypto.com değil. Crypto.com ekibi üyelerine şeffaflık sağlamak adına fonlarla ne yaptıklarını göstermek istediğinden çevrimdışı cüzdan adreslerini herkese açık olarak yayınlamıştı. Bir kullanıcı buradaki işlemleri inceleyince Crypto.com'un geçtiğimiz ay Gate.io'ya 320.000 Ethereum gönderdiğini fark etti. Bu öyle büyük bir rakam ki şirketin toplam Ethereum varlığının yaklaşık %80'i civarında.

Konuyla ilgili kısa sürede Gate.io da bir açıklama yayınlayıp, kriptonun iadesi konusunda Crypto.com ile ortak bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Şimdilik sorun çözülmüş olsa da Crypto.com'un bu ve bunun gibi benzer sorunlardan bir süredir başı ağrıyor ve gelecekte de bu konuda daha dikkatli olmaları gerekecek gibi görünüyor.