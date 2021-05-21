Crysis 2 Remastered, Crytek tarafından onaylandı. Şimdilik herhangi bir detay verilmemiş olsa da, resmi duyurunun eli kulağında gibi görünüyor. Detaylar ise haberimizde.

Crysis, sektörde kendisine önemli bir yer edinmiş bir seriydi. Crytek stüdyosu tarafından geliştirilmiş olan üçleme, görsel ve teknik yönleri ile epey dikkat çekiyorlardı. Ülkemizde de Türkçe altyazı ve dublaj seçenekleri ile satışa sunulmuş olan oyunlar, çoğu zaman sistem testlerinde de kullanılıyor ve eğer sağlıklı bir şekilde çalışıyor ise gerçekten güçlü bir sisteme sahip olduğunuz anlaşılıyordu.

2013 yılında çıkan Crysis 3 sonrasında, herhangi bir devam oyunu görememiştik. Geliştirici stüdyo ilerleyen zaman zarfında yeni bir Crysis daha sunar mı bilmiyoruz, ama geçtiğimiz yıl itibarıyla seri bir kez daha gündeme geldi ve 2007 yılında çıkan ilk oyun, Crysis Remastered adıyla satışa sunulmuştu. Yeni ve ayrıntılı ışıklandırma tekniği, Işın İzleme teknolojisi ve 8K çözünürlüklü kaplamalar dahil çok çeşitli teknik geliştirmeler ile karşımıza çıkan Crysis Remastered, görsel anlamda göz alıcı görünüyordu.

Crysis 2 Remastered Yakında Duyurulacak

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz senenin sonlarına doğru yaşanan bir sızıntı neticesinde sadece ilk oyunun değil, ikinci ve üçüncü oyunun da yenilenerek karşımıza çıkacağını öğrenmiştik. Haliyle Crysis 2 Remastered oyununun ne zaman duyurulacağını beklemeye başlamıştık. O beklediğimiz ilk işaret de sonunda geldi.

Crytek, Crysis Twitter hesabı üzerinden ilk önce Türkçe meali ile “Bana eskiden Prophet derlerdi.” yorumlu, ardından da bir görselin iliştirildiği ikinci bir paylaşım yaptı.

Bildiğiniz gibi uzun zamandır pasif olan Crysis sosyal medya hesapları, Crysis Remastered duyurusu öncesinde gizemli mesajlar ile yeniden kullanılmaya başlanmıştı. Benzer bir durumun yeniden yaşanıyor oluşu, elbette Crysis 2 Remastered duyurusuna epey yakın olduğumuzun işareti. Merak edilen ise ne zaman yapılacağı. Bir ihtimal önümüzdeki hafta veya Summer Game Fest veya E3 2021 sırasında beklenen duyuru ile karşılaşabiliriz.

Crysis 2 Konusu

Devam oyununun konusuna göre dünya, bir dizi iklimsel felaket ile tahrip olmuş ve toplum da bütünüyle yok oluşun eşiğindedir. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, yaratıklar da geri dönmüş ve dünyanın en simgesel New York şehrini tarumar ederek insanlığı yok etmek için tam bir istila haline geçmiştir.

Biz ise bu defa Alcatraz isimli Kuvvet Keşif Piyadesi rolündeyiz. Geleceğin çatışma güçlendirme teknolojisini barındıran Nanosuit 2 ile son çare olup, New York genelindeki düşmanlarımız ile savaşarak insanlığı yok oluştan kurtarmaya çalışıyoruz.