Crysis Battle Royale Geliyor! Crysis Next Görüntüleri Sızdı

Crysis battle royale oyunu ne zaman çıkacak? Crysis Next olarak adlandırılacağı iddia edilen yeni battle royale oyununun videosu sızdırıldı. İşte Crytek'ten yeni Crysis oyunu.

2007'de Crytek, birinci şahıs nişancı oyunu olan Crysis'i piyasaya sürdü. Oyun, en iyi bilgisayarın bile tam ayarlarda çalıştırmasını zorlaştıran karmaşık bir oyun motoruna sahipti.

Geliştirici şirket 2020'de Crysis Remastered'ı yayınladı, ancak bu oyun bilgisayarlar için önceki model kadar zorlu görünmüyordu. Crysis Remastered, ışın izleme yetenekleri ve 8K modu ile birlikte gelmesiyle merak uyandırmıştı

Crytek'le ilgili yaşanan son gelişmeye göre, Crysis oyununun yeni bir videosu internete sızdırıldı ve söylentiler bunun bir Crysis battle royale olduğunu iddia ediyor.

Crysis battle royale oyunu ne zaman çıkacak?

Crysis tabanlı bir battle royale oyunu aslında Ekim 2020'nin sonundan beri tartışılıyor. Sızan Crytek belgelerine göre, Crysis battle royale oyunu geçtiğimiz yıldan bu yana geliştirme sürecinde.

Gamerant raporuna göre iddia edilen battle royale oyunu Crysis Next olarak adlandırılacak. Klasik battle royale oyunlarında olduğu gibi Crysis Next, 100'lerce oyuncunun tek bir maçta birbirlerine karşı çıkmasına izin veren ücretsiz bir yapım olacak.

4chan web sitesinde görünen bulanık video, muhtemelen yakında çıkacak olan Crysis'in ön aşamasını gösteriyor. Sızan oyun videosu, arka planda yüksek sesli rap müziğine sahip ve gerçek oyundan hiç ses gelmiyor.

Videoda ayrıca oyun dokularının henüz bitmediğini ve karakterlerin çoğunlukla siyah beyaz olduğu görülüyor. Bu, olası bir battle royale oyununun geliştirme aşamasında olduğunu doğruluyor.

4chan'da sızdırılan video Crysis Next oynanış özelliklerini ortaya çıkardı. Video, oyuncunun bir uçaktan paraşütle haritaya atladığını gösteriyor. Bu PUBG, Fortnite, Call of Duty: Warzone ve diğer battle royale oyunlarına benzemesiyle merak uyandırıyor.

Sızdırılan videoda, bir oyuncunun seçebileceği silahlara benzeyen siyah kare grafikler de yer alıyor. Sızan bu oynanış videosu dışında Crysis Next hakkında pek bir bilginin bulunmadığını belirtelim.

Güncelleme: YouTube'a yüklenen videonun Crytek tarafından atılan telif hakkı gerekçesiyle kısa bir süre önce kaldırıldığını fark ettik.

Ancak Crysis'in geliştiricisi Crytek'in geçtiğimiz yıldan bu yana battle royale oyunu ile ilgili bir açıklama yapmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Peki ya siz sızdırılan Crysis battle royale hakkında ne düşünüyorsunuz?