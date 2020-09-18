Uzun Zamandır Beklenen Crysis Remastered Çıktı: Maksimum Aksiyon!

Duyurulması ile dikkatleri bir anda üzerine çeken Crysis Remastered, sabırsızlıkla bekleniyordu. Yaşanan ertelenmenin ardından, Crytek ve Sabet Interactive tarafından geliştirilen Crysis Remastered çıktı. Bugün itibarıyla artık oyunu satın alabilirsiniz.

CryEngine ile geliştirilmiş olan Crysis, 13 Kasım 2007 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Çıktığı dönemde çoğu bilgisayarı fazlası ile zorlayan aksiyon oyunu, çoğu zaman da test için kullanılıyordu. Öyle ki bilgisayarınız bu oyunu kaldırıyorsa, genel olarak güçlü olduğuna kanaat getiriliyordu. Şimdi ise Remastered sürümü ile 'efsane geri döndü' diyebileceğimiz şekilde çıkışını gerçekleştirdi.

Crysis Remastered, PC, PS4 ve Xbox One için Çıktı

Crysis Remastered, Switch sonrasında bugün itibarıyla PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için de satışa sunuldu. Orijinal versiyonuna göre Crysis Remastered, yeni ve ayrıntılı ışıklandırma tekniği, Işın İzleme teknolojisi, 8K çözünürlüklü kaplamalar, modern alan derinliği, hareket bulanıklığı, SSDO, SVOGI, zamansal keskinlik yumuşatma, Parallax Occlusion Mapping, Screen Space Reflection ve parçacık etkileri dahil grafiksel anlamda birçok geliştirmenin uygulandığını görebiliyoruz. Bununla birlikte 2018 yılında kapatılmış olan sunucular sonrasında çok oyunculu mod desteği, yenilenmiş sürümde karşımıza çıkmıyor.

Oyunun çıkışına özel olarak yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Crysis Konusu

Hikayesi basit bir kurtarma operasyonu olarak başlayan oyunda, uzaylı istilacıların Kuzey Kore adalarına üşüşmesi ile büyük bir savaş patlak veriyor. Nomad kod adlı Birleşik Devletler Ordusu Delta Gücü askeri Jake Dunn rolündesiniz. Senaryo boyunca giydiğiniz Nanosuit sayesinde görünmezlik, zırh, güç ve daha hızlı koşma özellikleriniz olabiliyor. Bu da gireceğiniz her türlü savaşta farklı stratejiler uygulayabilmenize olanak tanıyor. Nanosuit dışında fazlasıyla geniş bir mühimmat yelpazenizin de olduğunu söyleyelim.

Crysis Remastered En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-3450 / AMD Ryzen 3

RAM: 8GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 TI / AMD Radeon 470 (1080P - 4 GB VRAM)

Depolama Alanı: 20GB kullanılabilir alan

Direct X: Sürüm 11

Crysis Remastered Önerilen Sistem Gereksinimleri