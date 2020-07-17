Crysis Remastered Nintendo Switch Fragmanı Yayınlandı

Crytek ve Saber Interactive ortaklığında geliştirilmekte olan Crysis Remastered'ın Nintendo Switch sürümüne ait ilk fragman yayınlandı. Crysis Remastered Nintendo Switch fragmanı oyuncular tarafından yoğun ilgi gördü. Peki, Crysis Remastered'ın Nintendo Switch sürümüne ait fragman ne içeriyor?

Geçtiğimiz haftalarda Microsoft Store'da Crysis Remastered'a ait oynanış videosu ve ekran görüntüleri ortaya çıkmıştı. Crysis Remastered, sahip olduğu grafikler nedeni ile çok sayıda oyuncu tarafından olumsuz eleştiriye maruz kalmıştı.

Oyunculardan gelen bütün yorumları dikkate alacaklarını belirten Crytek, Crysis Remastered'ı erteleme kararı aldığını duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta ise Crytek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte Crysis Remastered'ın Nintendo Switch sürümünü ertelemeyeceğini belirtti.

Crysis Remastered Nintendo Switch Fragmanı Neler Sunuyor?

Crysis Remastered'ın Nintendo Switch sürümü 23 Temmuz 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirek. Çıkış yapmasına sayılı günler kala Crysis Remastered'ın Nintendo Switch sürümüne ait ilk fragmanı yayınlandı. Crytek tarafından yayınlanan fragman yıkılabilir çevre, dinamik aydınlatma, motion blur, patlama efektleri ve daha birçok teknik özelliği içeriyor.

Crysis Remastered'ın Nintendo Switch sürümüne ait ilk fragmanı aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Crysis Remastered oyununun Nintendo Switch sürümüne ait fragman ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yayınlanan fragman hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.