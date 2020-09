Crysis Remastered PC Grafik Ayarları En Yüksekte Nasıl Görünecek?

2020’de tekrar karşımıza çıkan “remastered” oyunlardan Crysis, maksimum ayarlarda ne kadar etkileyici görseller sunacak? 2007’de grafiksel olarak en gerçekçi ve iddialı oyunlardan biri olarak ün kazanan Crysis, bir kez daha PC donanımlarını test etmek için geliyor.

Crytek, Crysis Remaster’ın konsollarda nasıl görüneceğini (bu yılın başlarında Temmuz ayında çıkış yapan Switch portu da dahil olmak üzere) göstermişti. Şirketin Twitter’daki son paylaşımı PC oyuncularını ilgilendiriyor. Donanımın sınırlarını zorlamak isteyen PC oyuncularına özel tasarlanan “Crysis’i Çalıştırır mı?” modundan bahsediliyor.

Today's post is dedicated to our PC community!



We want to show you, for the very first time, an in-game screenshot using the new "Can it Run Crysis?" Graphic mode, which is designed to demand every last bit of your hardware with unlimited settings - exclusively on PC! pic.twitter.com/kVHEf63oWe