Crysis Remastered PC Grafik Ayarları En Yüksekte Nasıl Görünecek?

2020’de tekrar karşımıza çıkan “remastered” oyunlardan Crysis, maksimum ayarlarda ne kadar etkileyici görseller sunacak? 2007’de grafiksel olarak en gerçekçi ve iddialı oyunlardan biri olarak ün kazanan Crysis, bir kez daha PC donanımlarını test etmek için geliyor.

Crysis Remastered PC Grafikleri Maksimum Ayarlarda Nasıl Olacak?

Crytek, Crysis Remaster’ın konsollarda nasıl görüneceğini (bu yılın başlarında Temmuz ayında çıkış yapan Switch portu da dahil olmak üzere) göstermişti. Şirketin Twitter’daki son paylaşımı PC oyuncularını ilgilendiriyor. Donanımın sınırlarını zorlamak isteyen PC oyuncularına özel tasarlanan “Crysis’i Çalıştırır mı?” modundan bahsediliyor.

Today's post is dedicated to our PC community!



We want to show you, for the very first time, an in-game screenshot using the new "Can it Run Crysis?" Graphic mode, which is designed to demand every last bit of your hardware with unlimited settings - exclusively on PC! pic.twitter.com/kVHEf63oWe — Crysis (@Crysis) September 6, 2020

Daha önce sızdırılan ekran görüntülerine fanlarına tepki göstermesi ve remaster yapımın biraz gecikeceğinin ortaya çıkmasından bu yana Crytek’in çok yol katettiği açıkça görülüyor. Ancak tweet’e gelen yorumlar karışık. Bazıları renk şemasını orijinal versiyondan çok daha doygun olmasını eleştirirken, bazıları en yüksek grafik ayarlarında çalışan daha yeni sürümlerle karşılaştırdı.

Amazing changes! i cant wait to experience it again! pic.twitter.com/FbLppoavV7 — Eduardo Vasquez (@EduVasquezM) September 6, 2020

Tabii ki Crytek’in orijinal Crysis ile yapabileceği çok şey var; çünkü proje tamamen yeniden bir yapım değil, sadece yeniden düzenleme. Bugünlerde hem grafiksel gerçekçilik hem de donanım zorlaması için inanılmaz bir rekabet var ve Microsoft Flight Simulator ikisinde de sükse yaptı.

Crysis Remastered Ne Zaman Çıkacak?

Crysis Remastered, Switch’de zaten yayınlandı, 18 Eylül’de de PC (Epic Games Store üzerinden), PS4 ve Xbox One’a gelecek.

Crysis Remastered PC Sistem Gereksinimleri

Crysis Remastered PC sistem gereksinimlerini hatırlayacak olursak;

Crysis Remastered Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon 470 (1080p - 4GB VRAM)

Depolama Alanı: 20GB Kullanılabilir Alan

DirectX: Sürüm 11

Crysis Remastered Önerilen Sistem Gereksinimleri