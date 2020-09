Crytek tarafından Crysis Remastered Ray Tracing videosu yayımlandı. Yayımlanan video ile birlikte milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen Crysis Remastered'ın sahip olacağı Ray Tracing teknolojisinin PlayStation 4 Pro ve Xbox One X platformlarında nasıl görüneceği ile ilgili bilgi sahibi oluyoruz. Crytek tarafından yayımlanan ray tracing videoları ile ilgili detaylar haberimizde.

Crysis Remastered Ray Tracing Videosu Neler Sunuyor?

Geçtiğimiz aylarda Microsoft Store'da yaşanan sızıntı sonucunda Crysis Remastered'ın ekran görüntüleri ve oynanış videosu ortaya çıkmıştı. Crysis Remastered sahip olduğu grafikler nedeni ile çok sayıda oyuncu tarafından olumsuz eleştriye maruz kalmıştı. Crytek, bu sebepten ötürü video oyunu için Nintendo Switch sürümü hariç erteleme kararı almıştı.

Crytek, Crysis Remastered'ın PlayStation 4 Pro ve Xbox One X sürümlerinin Ray Tracing desteğine sahip olacağını duyurdu. Crysis Remastered, Ray Tracing özeliği kapalıyken PlayStation 4 Pro platformunda 1800p çözünürlüğünde, Xbox One X platformunda ise 2160p çözünürlüğünde çalışabilecek. Ray Tracing özelliği etkinleştirildiği takdirde her iki konsolun da 1080p çözünürlüğünde 30 FPS altında çalıştıracağı belirtildi.

Digital Foundry tarafından yayımlanan videoda da Xbox One X platformunun Crysis Remastered'i Ray Tracing özelliği açıkken ortalama 28 FPS ile çalıştırdığını görüyoruz. Video oyununda yer alan su yansımalarının Işın İzleme özelliğini içermeyeceği belirtildi. Yayımlanan videolarda Crysis'in yenilenmiş sürümü Işın İzleme özelliği ile birlikte oldukça etkileyici görünüyor.

23 Temmuz tarihinde Nintendo Switch platformuna çıkan Crysis Remastered, 18 Eylül tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Crytek ve Digital Foundry tarafından yayımlanan Ray Tracing videoları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ray Tracing (Işın İzleme) teknolojisine sahip olan Crysis Remastered ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.